Over 50 senza vaccino: multa da 100 euro

Sarà incrociando i dati relativi alla popolazione residente con quelli della campagna di somministrazione che l'Agenzia delle Entrate sanzionerà gli over 50 non vaccinati con una multa da 100 euro. Accadrà a partire dall'1 febbraio. È quanto riportato da fonti interne a Palazzo Chigi.

100 euro di multa per gli over 50 senza vaccino

Così il Governo intende far rispettare il nuovo obbligo introdotto questa settimana con il decreto legge del 5 gennaio, lo stesso che dal 15 febbraio imporrà di esibire il Super Green Pass per accedere al luogo di lavoro a tutti i cittadini nella stessa fascia di età, sia nel settore pubblico sia in quello privato. In caso di mancato rispetto della regola, la sanzione prevista va da 600 a 1.500 euro, con sospensione dall'incarico (assenza ingiustificata e niente stipendio, ma nessuna conseguenza disciplinare né licenziamento).

Gli interessati che ancora non l'hanno fatto, sono dunque chiamati a prenotare l'appuntamento per la somministrazione entro le prossime settimane. È ovviamente prevista l'esenzione per coloro in possesso di un certificato medico che attesti l'impossibilità di sottoporsi al vaccino per ragioni legate a malattie pregresse o ad altri problemi legati allo stato di salute.

Quanti sono gli over 50 ancora non vaccinati in Italia? Secondo una stima, circa 2,3 milioni di cittadini, includendo chi attualmente ha 49 anni e li compirà entro il 15 giugno. A loro è rivolta la norma che forse più di tutte le altre fin qui introdotte è destinata a far discutere, poiché lega l'obbligo di inoculazione al solo elemento anagrafico e non più ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività professionale o per la fruizione di un servizio.

Ancora, le multe previste per chi effettua l'accesso senza Green Pass alle attività e ai locali per i quali è previsto, ammontano tra i 400 e i 1.500 euro. Lo stesso vale per coloro che all'ingresso non eseguono i controlli con l'applicazione VerificaC19.