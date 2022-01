PA digitale: i numeri di SPID, CIE, IO e pagoPA

Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha pubblicati i dati relativi all'uso dei servizi digitali che permettono ai cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione e i privati. Numeri record per SPID, CIE e app IO, grazie soprattutto alle varie iniziative introdotte dal governo e all'obbligo del Green Pass per accedere in diversi luoghi. Sono aumentati inoltre i pagamenti effettuati tramite la piattaforma pagoPA. Nessun riferimento all'app Immuni che (purtroppo) si è rivelata un flop.

I numeri di SPID, CIE, IO e pagoPA

Nel 2021 sono state attivate quasi 12 milioni di SPID, quindi il totale è di 27,4 milioni. L'identità digitale è stata utilizzata per effettuare oltre 570 milioni di accessi (nel 2020 erano 144 milioni). Il dato è notevolmente aumentato rispetto al mese di novembre. Il Ministero scrive inoltre che oltre 4.500 enti pubblici hanno attivato l’autenticazione tramite SPID nel 2021 (+223% rispetto al 2020), mentre il numero di soggetti privati è 77.

📈Con 27,4 milioni di identità #SPID attivate e 26 milioni di #CIE rilasciate, cresce il numero di persone che utilizzano l’identità digitale per accedere ai servizi online pubblici e privati.

🔵I numeri record della #digitalizzazione nel 2021 👇https://t.co/iR1DY8RX4k pic.twitter.com/v553keAEXR — Dipartimento per la Trasformazione Digitale (@InnovazioneGov) January 5, 2022

L'accesso ai servizi online è possibile anche con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Nel 2021 sono state rilasciate circa 7,5 milioni di CIE (+55% rispetto al 2020), quindi il totale è 25,9 milioni. Il numero di autenticazione con la CIE ha raggiunto quota 22 milioni con un incremento di oltre 10 volte rispetto al 2020. Gli enti che accettano l'autenticazione tramite CIE sono 2.530, ovvero il 98% di tutti quelli che hanno attivato l'identità digitale.

Alcuni dati relativi all'app IO erano già noti a fine dicembre: 15,3 milioni di download nel 2021 (+67% rispetto al 2020) e download totali pari a 24,5 milioni. Il numero medio di utenti mensili attivi è invece pari a 6 milioni. Tramite IO è possibile accedere a circa 77.000 servizi, il 98% dei quali forniti dai comuni.

Notevole incremento anche per la piattaforma pagoPA: 182 milioni di transazioni (+80% rispetto al 2020), adesione di 7.860 comuni (99,4% di quelli attualmente attivi) e 41 milioni di utenti che hanno usufruito della piattaforma almeno una volta. Viene infine sottolineata la possibilità di ottenere gratuitamente i certificati sulla piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).