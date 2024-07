Pacchetto sicurezza totale Norton: antivirus, firewall e altro a prezzo ridotto

Per proteggersi dalle minacce online sempre più frequenti, la soluzione migliore è quella di affidarsi a pacchetti di sicurezza all-in-one. Sono diverse le aziende che operano in questo settore ad aver rivoluzionato i loro prodotti, al fine di venire incontro alle nuove esigenze degli utenti. Tra queste, Norton rappresenta uno degli esempi più autorevoli.

Di recente l’azienda statunitense ha introdotto i nuovi piani Norton 360, per offrire alla sua clientela un pacchetto di sicurezza totale. Il piano più completo è Advanced, che oltre a un potente antivirus include anche un servizio VPN, un backup del PC nel cloud, un password manager, e funzionalità extra per la protezione di dispositivi, privacy online e identità. In queste ore è in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi, per un risparmio di 90 euro in un anno rispetto al prezzo di listino (paghi 44,99 euro invece di 134,99 euro, ndr).

Le funzionalità incluse in Norton 360 Advanced

Ecco le funzionalità chiave incluse in Norton 360 Advanced:

antivirus : protezione contro virus, malware e ransomware

: protezione contro virus, malware e ransomware VPN : connessione a Internet privata

: connessione a Internet privata password manager : tool per una gestione più sicura delle password

: tool per una gestione più sicura delle password backup del PC nel cloud : 200 GB di spazio a disposizione

: 200 GB di spazio a disposizione Dark Web Monitoring : monitoraggio del Dark Web

: monitoraggio del Dark Web Protezione minori : software per la sicurezza online dei più piccoli (Norton Family)

: software per la sicurezza online dei più piccoli (Norton Family) assistenza per il ripristino dell’identità

assistenza in caso di furto del portafoglio

del portafoglio Social Media Monitoring: aiuta a mantenere i propri account sui social media più sicuri

L’acquisto della licenza annuale consente di usare il piano Advanced su un totale di dieci dispositivi, tra cui PC, Mac, tablet e smartphone. A questo proposito, confermiamo la piena compatibilità del pacchetto con i PC Windows, i Mac, i dispositivi Android (tablet e smartphone), e quelli iOS (iPad e iPhone).

Con l’ultima offerta in corso Norton 360 Advanced è in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi, per effetto del 66% di sconto. Qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, si può sempre fare affidamento sulla garanzia di rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.