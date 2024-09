Pachinko - La moglie coreana 2 su Apple TV+ è un capolavoro

Ispirata al best seller segnalato dal New York Times, Pachinko – La moglie coreana è una delle serie più brillanti disponibili all’interno del catalogo di Apple TV+. E se già la prima stagione aveva lasciato tutti di stucco, i nuovi episodi del secondo capitolo proiettano la serie di Soo Hugh nell’olimpo dei capolavori della serialità.

Pachinko – La moglie coreana 2 non è dunque che una conferma di come Apple TV+ segua una strada completamente diversa rispetto alle altre piattaforme streaming, con pochi contenuti ma di eccelsa qualità. Tra le altre cose, è possibile ottenere fino a 3 mesi gratis acquistando un iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, a patto di riscattare l’offerta entro tre mesi dalla prima configurazione del dispositivo.

Guarda Pachinko – La moglie coreana 2 in streaming su Apple TV+

La serie tv dell’autrice Soo Hugh racconta le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni. Tra i protagonisti assoluti del cast si annoverano volti del calibro di Lee Min-ho, Yoon Yeo-jeong e Kim Min-ha, con quest’ultima che nel salutare il marito interpretato da Noh Sang-hyun regala agli spettatori una delle scene più belle di tutta la serie.

Merita una menzione particolare anche Lee Min-ho, uno degli attori più amati in Corea, che in questa serie interpreta il villain Koh Hansu. Villain è però una definizione che non chiarisce appieno il suo personaggio, capace di catturare l’attenzione dello spettatore fin dal primo sguardo.

Secondo la programmazione attuale, gli abbonati alla piattaforma Apple TV+ possono assistere all’uscita di un nuovo episodio della seconda stagione ogni venerdì. Ricordiamo che chi ancora non lo ha fatto, può anche sottoscrivere un periodo di prova gratuito della durata di sette giorni semplicemente collegandosi su questa pagina del servizio streaming.