Padroneggia Excel: corso al Data Modeling e Power Query contato dell'86%

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un corso dedicato a chiunque utilizzi quotidianamente Excel per il proprio lavoro. Il corso al Data Modeling e Power Query con Excel è la soluzione più veloce ed efficace per migliorare sensibilmente l’efficienza della tua attività sul foglio di calcolo.

Corso al Data Modeling e Power Query su Excel: caratteristiche

Innanzitutto, va sottolineato che il corso si rivolge a chi già ha una discreta dimestichezza con il software di Microsoft. È indispensabile avere una conoscenza standard dello strumento e delle sue funzioni, in quanto le lezioni puntano a migliorare l’utilizzo di queste ultime. Power Query, infatti, è uno strumento gratuito integrato da Office 2016 in poi, e scaricabile come add-on per le versioni precedenti esclusivamente per sistemi Windows. Si tratta di una soluzione in grado di raccogliere ed aggregare i dati da qualsiasi fonte, per semplificare e velocizzare la realizzazione, ad esempio, di grafici e documenti. Il tutto si sviluppa in 4 fasi: connessione, trasformazione, combinazione e caricamento. Il corso ha una durata di circa 7 ore, e grazie all'accesso illimitato potrai seguirlo con i tuooi tempi e i tuoi ritmi. A questo si aggiungono 54 risorse scaricabili per migliorare ulteriormente le tue competenze.

Una volta creata una connessione ad un cloud, servizio o anche una fonte locale, basterà modellare i dati a seconda delle proprie esigenze. È possibile anche combinare i dati da fonti diverse, ottenendo così una visualizzazione univoca. Una volta organizzati e modellati, basterà completare la query e caricarla in modo da poterla aggiornare periodicamente con la massima semplicità e rapidità. Il vantaggio sta proprio nella possibilità di effettuare tutte le operazioni con pochi clic, senza la necessità di avere competenze nella codifica VBA. Power Query apre le porte ad un flusso di lavoro decisamente più denso, ma con l’ausilio di uno strumento che svolge in autonomia la maggior parte del lavoro. Si tratta di una soluzione piuttosto innovativa nel panorama italiano, ma già rodata ed ampiamente utilizzata nelle grandi aziende internazionali.

