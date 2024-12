Pagamenti online senza commissioni con la carta di debito SelfyConto

Tramite il nostro PC e smartphone svolgiamo molte delle operazioni quotidiane: acquisti online, ricariche, pagamento delle imposte e dei bollettini, versamenti, bonifici; tutto avviene tramite le piattaforme digitali. La comodità è enorme, ma ha un costo, ossia quello delle commissioni. Per ciascuna di queste operazioni, infatti, bisogna considerare il prezzo della commissione che, anche se di importo minimo, ha comunque un peso, soprattutto se ripetuta, sommata ad altre e contestualizzata a operazioni il cui importo non sempre è elevato. SelfyConto, il conto corrente digitale di Banca Mediolanum, azzera del tutto le commissioni.

SelfyConto, una scelta comoda, pratica e conveniente

SelfyConto è un conto smart, giovane per i giovani ed estremamente flessibile. Offre gratis per il primo anno tutte le principali operazioni bancarie (F23, F24, bollettini, ricariche telefoniche, MAV, RAV e bonifici SEPA). Inoltre, questi ultimi sono gratuiti per i titolari di conto sotto i 30 anni, o se sul conto viene accreditato lo stipendio (o si spendono almeno 500€ al mese). In questo caso, sia il canone di tenuta del conto che i bonifici (anche quelli istantanei) sono gratuiti fino a tutto il 2027.

Tra i vantaggi di SelfyConto c’è anche l’ampia disponibilità di carte: Carta di Debito Mediolanum Card, Carta di Credito Mediolanum Credit Card e Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card. Sono carte estremamente personalizzabili (nel colore e nella possibilità di inserire la foto con il proprio volto), con canone gratuito per il primo anno, addebito delle utenze sempre gratuito e prelievi sempre gratuiti e senza limiti negli ATM dell’area Euro.

Inoltre, SelfyConto è gestibile in tempo reale da remoto grazie all’app mobile APPosta. L’app permette anche di effettuare pagamenti tramite wallet digitali, di investire nel trading online e di gestire i pagamenti delle multe, delle tasse, dei ticket sanitari, delle utenze domestiche e di tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione. Un conto completo, davvero a costo 0. Aprendo SelfyConto si ottiene inoltre un buono regalo Amazon del valore di 100€.