Pagamenti veloci e cashback al 50% con POS Axerve

Se possiedi un’impresa, svolgere velocemente le operazioni finanziarie è fondamentale. In aiuto ti viene Axerve, che il suo POS Easy offre una soluzione per pagamenti veloci che trasformerà il tuo di approcciarti alle vendite.

Oltre alle tariffe competitive, Axerve offre a chi usa il POS Easy un cashback senza precedenti. Quindi, se stai cercando un metodo di pagamento contemporaneo ed economico per la tua attività, eccolo a disposizione!

POS Easy Axerve: pagamenti veloci e cashback al 50%

Dimentica i costi fissi e le commissioni eccessive: Axerve pretende soltanto l’1% di commissione per transazione. Inoltre, in quanto nuovo cliente, potrai sfruttare un cashback del 50% sulle commissioni fino al 30 maggio 2024.

Guardando al lato tecnico, il terminale POS Android PAX A920 Pro è il cuore di questa offerta, poiché combina alta tecnologia e design moderno. Questo terminale, dal design compatto, sofisticato e leggero, si integra perfettamente in ogni ambiente lavorativo.

Mette a disposizione sia la connettività Wi-Fi che 4G (con SIM inclusa), oltre alla stampa diretta dello scontrino. Insomma, il PAX A920 Pro soddisfa le tue esigenze di pagamento, garantendo velocità ed efficienza.

Axerve rende più ricca l’offerta con alcuni servizi aggiuntivi per facilitare la tua attività, come l’accredito su qualsiasi conto bancario, l’assistenza tecnica disponibile ogni giorno e nessun obbligo di permanenza.

La semplicità del sistema puoi venderla anche nella dashboard online, che ti consente di monitorare il tuo business, fornendo aggiornamenti in tempo reale sui ricavi e migliorando la gestione delle vendite con accuratezza e chiarezza.

Con queste caratteristiche e il vantaggio del cashback del 50% se attivi il POS entro il 30 maggio, oltre ai pagamenti veloci, Axerve è per te la soluzione ideale per modernizzare la tua impresa. Visita il sito ufficiale se vuoi ulteriori informazioni e per approfittare della promozione prima che scade.