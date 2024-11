Paint 3D, addio: eliminato dallo store di Windows 11 e 10

Tutto come da programma: Microsoft ha iniziato a eliminare Paint 3D dallo store ufficiale di Windows 11 e di Windows 10. La fase di cancellazione ha preso il via nella giornata di ieri, lunedì 4 novembre, come annunciato in estate. Su alcune edizioni della piattaforma, inclusa quella italiana, l’app risulta comunque ancora disponibile per il download e l’installazione, ma è questione di tempo.

Niente più download di Paint 3D dallo store

Non riceverà altri aggiornamenti. Presentato nel 2016 e introdotto nell’anno successivo come parte del Creators Update destinato a W10, con l’obiettivo di sostituire la versione classica, ha decisamente mancato il proprio obiettivo, finendo paradossalmente per essere reso obsoleto da quello stesso software che avrebbe invece dovuto mandare in pensione.

Tra le novità più interessanti incluse al debutto c’erano il supporto ai file in formato PNG e all’esecuzione delle operazioni di editing su più livelli, come avviene ad esempio in Photoshop. Non mancava inoltre un’interfaccia ottimizzata per i tablet e per l’interazione attraverso display touchscreen, in particolare con il pennino, come mostrato dall’immagine qui sotto.

Nel mese di agosto, gli utenti hanno iniziato a veder comparire il messaggio Paint 3D non sarà disponibile nel Microsoft Store né riceverà futuri aggiornamenti dal 4 novembre 2024 . Nelle ultime settimane, poi, un update ha aggiunto un’opzione utile per nasconderlo (in altre parole, per ignorarlo).

Chi ha già installato Paint 3D sul proprio PC potrà continuare a utilizzarlo, l’app non smetterà di funzionare. Microsoft ha però deciso di interromperne la distribuzione, favorendo invece quella del Paint più tradizionale, progetto resuscitato e arricchito negli ultimi tempi da molte funzionalità inedite legate all’intelligenza artificiale generativa.

Un modo per scaricare il software, a dire il vero, c’è ancora: è quello che passa dal download del pacchetto (un file da 64,5 MB) dal cloud storage di MEGA. Il file è messo a disposizione dalla redazione del sito Windows Latest.