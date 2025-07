Palio di Siena 2025: come seguire la diretta streaming dall’estero in modo sicuro e legale

Se ti trovi fuori dall’Italia per vacanza o lavoro e vuoi seguire la diretta streaming dall’estero del Palio di Siena 2025 esiste un metodo sicuro e legale. Si tratta di NordVPN, una VPN specializzata nell’aggirare i blocchi regionali di siti internet e piattaforme streaming. Selezionando la posizione virtuale corretta è possibile accedere ai contenuti senza georestrizioni né censure. Scaricala e installa sui tuoi dispositivi.

Grazie alla praticissima app multi-device, puoi attivare questo servizio da qualsiasi dispositivo, anche smart TV se sei in hotel o in una struttura ricettiva. Una volta installata l’app di NordVPN devi accedere con le credenziali fornite in fase di registrazione. Dopodiché avvia la VPN collegandoti a uno dei server italiani disponibili: Milano, Roma o Palermo.

Una volta terminato l’accesso e avviata la VPN accedi alla piattaforma o al sito web dal quale vuoi seguire il contenuto. Il Palio di Siena 2025 sarà disponibile in diretta streaming dall’estero a partire dalle 17:20 di oggi, giovedì 3 luglio 2025. Inizierà con il Corteo Storico. Invece, l’uscita dei cavalli delle Contrade del Cortile del Podestà, che darà il via alla corsa, è prevista per le 19:30.

Palio di Siena 2025: la diretta streaming dall’estero

Grazie a NordVPN hai la possibilità di seguire la diretta streaming dall’estero del Palio di Siena 2025. Scaricala e installa sui tuoi dispositivi. Una volta attivata basta selezionare un server italiano e il gioco è fatto.

La live in streaming è disponibile sul sito ufficiale di LA7. La telecronaca è stata assegnata a una voce storica del Palio, Pierluigi Pardo. Al suo fianco ci sarà Giovanni Mazzini, uno storico che arricchirà l’attesa alla corsa con informazioni e curiosità sulla storica corsa dei cavalli di Siena.

Ecco il programma del Palio di Siena 2025, che potrai seguire in diretta streaming dall’estero sul sito di LA7 grazie a NordVPN:

15:30 spari del mortaretto rispettivamente per primo e secondo preavviso;

spari del mortaretto rispettivamente per primo e secondo preavviso; 16:40 viene liberata la pista;

viene liberata la pista; 17:15 sfilata dei Carabinieri a cavallo;

sfilata dei Carabinieri a cavallo; 17:20 entrata in piazza del Corteo Storico;

entrata in piazza del Corteo Storico; 19.30 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per l’inizio della corsa del Palio.