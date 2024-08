Pallanuoto Olimpiadi: Italia-Montenegro in streaming (anche estero)

Dopo la vittoria all’esordio per 12-8 contro gli Stati Uniti e quella per 14-11 sulla Croazia, per gli azzurri della pallanuoto maschile ora è il turno di Italia-Montenegro. La partita è valida per il turno preliminare delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si gioca oggi, giovedì 1 agosto alle ore 16:35, la puoi vedere in streaming gratis su RaiPlay oppure in diretta su NOW. Se ti trovi all’estero, con la soluzione di NordVPN (ecco lo sconto) è possibile guardarla senza dover per forza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Italia-Montenegro: la pallanuoto maschile alle Olimpiadi

Contro i croati si è trattato di ciò che può essere definito come una sorta di remake della finale mondiale, mentre ora il Settebello si trova di fronte una squadra meno ostica (almeno sulla carta), che nell’ultimo match si è arresa alla Grecia solo dopo i rigori. Allungare le mani su un ennesimo risultato positivo sarebbe di fondamentale importanza per consolidare il primato in classifica. Guarda la sfida sulla piattaforma di Sky.

Guarda la partita in streaming dall’estero

Ecco i pochi e semplici passi da seguire, grazie a NordVPN (oggi in offerta), per vedere in streaming Italia-Montenegro della pallanuoto maschile dall’estero con la telecronaca nella nostra lingua.

Lancia NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che preferisci per guardare la partita in streaming;

connettiti a un server italiano per ottenere un IP localizzato nel nostro paese;

accedi a RaiPlay o a NOW per iniziare a vedere Italia-Montenegro.

In diretta anche su NOW con il pass Sport

Puoi anche scegliere il pass Sport di NOW, quello che include tanti altri eventi e competizioni, incluse la Serie A e la Formula 1. Visita la pagina dedicata alla promozione in corso per scoprire cosa rende conveniente l’abbonamento annuale rispetto a quello mensile.