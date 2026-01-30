Panda Antivirus in sconto del 55%: tutti i piani ora costano molto meno

Chi vuole aumentare la protezione dei propri dispositivi può approfittare della nuova promozione lanciata da Panda Security: tutti i suoi piani sono in sconto del 55%.

L’offerta consente di scegliere tra diversi livelli di protezione, pensati sia per utenti privati sia per famiglie, con strumenti che vanno oltre il semplice antivirus. Andiamo a scoprire nel dettaglio prezzi e caratteristiche dei vari piani di Panda.

Tutti i piani Panda in promozione

Il primo livello disponibile è Panda Essential, ora acquistabile a 16,65 euro invece di 36,99 euro. Questo pacchetto include antivirus e firewall per PC Windows, protezione in tempo reale per dispositivi Mac e Android e una VPN gratuita con traffico giornaliero limitato, utile per navigare in modo più riservato.

Sono inoltre presenti sistemi di difesa per le reti Wi-Fi domestiche e la scansione automatica di dispositivi esterni, così da evitare ‘’ingresso di malware tramite chiavette o hard disk portatili.

Salendo di livello troviamo Panda Advanced, disponibile a 22,50 euro al posto di 49,99 euro, che introduce ulteriori strumenti dedicati alla sicurezza familiare e alla protezione dell’identità digitale. Tra questi spiccano il controllo parentale per Windows, pensato per monitorare e limitare l’utilizzo del PC da parte dei più giovani, e funzioni avanzate contro attacchi informatici e furti di dati durante acquisti o navigazione online.

Il pacchetto Panda Complete, ora a 33,75 euro anziché 74,99 euro, amplia ulteriormente la protezione con strumenti dedicati alla privacy e alle prestazioni del computer. Include infatti funzioni per salvaguardare i dati personali, un generatore di password robuste e un sistema di pulizia che elimina file inutili e componenti che rallentano il PC, contribuendo a mantenere il sistema più veloce.

Infine c’è Panda Premium, proposto a 56,25 euro invece di 124,99 euro, che aggiunge il monitoraggio del Dark Web per individuare eventuali esposizioni di dati personali, la gestione automatica degli aggiornamenti del sistema operativo e un servizio di assistenza tecnica disponibile in qualsiasi momento dell’anno.

Per maggiori info e per attivare uno dei piani in questione basta andare sul sito ufficiale di Panda.