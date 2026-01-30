 Panda Antivirus in sconto del 55%: tutti i piani ora costano molto meno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Panda Antivirus in sconto del 55%: tutti i piani ora costano molto meno

Panda Antivirus mette in sconto tutti i suoi piani del 55%: un'occasione imperdibile per averlo a più di metà del prezzo originario.
Panda Antivirus in sconto del 55%: tutti i piani ora costano molto meno
Sicurezza Antivirus
Panda Antivirus mette in sconto tutti i suoi piani del 55%: un'occasione imperdibile per averlo a più di metà del prezzo originario.

Chi vuole aumentare la protezione dei propri dispositivi può approfittare della nuova promozione lanciata da Panda Security: tutti i suoi piani sono in sconto del 55%.

L’offerta consente di scegliere tra diversi livelli di protezione, pensati sia per utenti privati sia per famiglie, con strumenti che vanno oltre il semplice antivirus. Andiamo a scoprire nel dettaglio prezzi e caratteristiche dei vari piani di Panda.

Vai all’offerta di Panda

Tutti i piani Panda in promozione

Il primo livello disponibile è Panda Essential, ora acquistabile a 16,65 euro invece di 36,99 euro. Questo pacchetto include antivirus e firewall per PC Windows, protezione in tempo reale per dispositivi Mac e Android e una VPN gratuita con traffico giornaliero limitato, utile per navigare in modo più riservato.

Sono inoltre presenti sistemi di difesa per le reti Wi-Fi domestiche e la scansione automatica di dispositivi esterni, così da evitare ‘’ingresso di malware tramite chiavette o hard disk portatili.

Salendo di livello troviamo Panda Advanced, disponibile a 22,50 euro al posto di 49,99 euro, che introduce ulteriori strumenti dedicati alla sicurezza familiare e alla protezione dell’identità digitale. Tra questi spiccano il controllo parentale per Windows, pensato per monitorare e limitare l’utilizzo del PC da parte dei più giovani, e funzioni avanzate contro attacchi informatici e furti di dati durante acquisti o navigazione online.

Il pacchetto Panda Complete, ora a 33,75 euro anziché 74,99 euro, amplia ulteriormente la protezione con strumenti dedicati alla privacy e alle prestazioni del computer. Include infatti funzioni per salvaguardare i dati personali, un generatore di password robuste e un sistema di pulizia che elimina file inutili e componenti che rallentano il PC, contribuendo a mantenere il sistema più veloce.

Infine c’è Panda Premium, proposto a 56,25 euro invece di 124,99 euro, che aggiunge il monitoraggio del Dark Web per individuare eventuali esposizioni di dati personali, la gestione automatica degli aggiornamenti del sistema operativo e un servizio di assistenza tecnica disponibile in qualsiasi momento dell’anno.

Per maggiori info e per attivare uno dei piani in questione basta andare sul sito ufficiale di Panda.

Vai all’offerta di Panda

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Avast è in super offerta: sicurezza completa con sconto fino al 70%

Avast è in super offerta: sicurezza completa con sconto fino al 70%
Estensioni Chrome usate per spiare ChatGPT

Estensioni Chrome usate per spiare ChatGPT
Microsoft 365: tracciamento dei minori con i cookie

Microsoft 365: tracciamento dei minori con i cookie
VPN e San Valentino: 4 mesi gratis e -83% per Cyberghost

VPN e San Valentino: 4 mesi gratis e -83% per Cyberghost
Avast è in super offerta: sicurezza completa con sconto fino al 70%

Avast è in super offerta: sicurezza completa con sconto fino al 70%
Estensioni Chrome usate per spiare ChatGPT

Estensioni Chrome usate per spiare ChatGPT
Microsoft 365: tracciamento dei minori con i cookie

Microsoft 365: tracciamento dei minori con i cookie
VPN e San Valentino: 4 mesi gratis e -83% per Cyberghost

VPN e San Valentino: 4 mesi gratis e -83% per Cyberghost
Edoardo D'amato
Pubblicato il
30 gen 2026
Link copiato negli appunti