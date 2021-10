Panda Dome Passwords: sconto su password manager estremamente sicuro

Assieme all’offerta ancora in corso su Panda Dome Complete, suite di sicurezza d’altissima qualità, la società spagnola propone anche il software Panda Dome Passwords al 20% in meno, ovvero a 23,99 Euro all’anno. Vediamo tutti i dettagli da sapere riguardo questo programma di memorizzazione e protezione password.

Panda Dome Passwords: cosa offre e perché conviene

L’applicazione offerta da Panda, come altri password manager tra cui l’analogo 1Password attualmente disponibile per prova, ha un compito semplice: proteggere e gestire password e dati personali. Non solo, ma può anche generarne di nuove con protezione di livello militare e modificarle automaticamente ogni 3 mesi. Così facendo, potrete stare tranquilli da ogni tentativo di furto di account.

Utilizzate la stessa password per i vostri profili su varie piattaforme? Siete abituati ad annotare le password su fogli e post-it per evitare di memorizzarli su Google? Tutto ciò sarà evitabile grazie a Panda Dome Passwords. Avrete dei post-it virtuali crittografati e accessibili solo tramite password. O ancora, più semplicemente, l’applicazione si occuperà di gestire tutte le password dei vari siti a cui accedete frequentemente. Per accedere al database, poi, sarà sufficiente l’autenticazione con unica chiave principale. Ancora, Panda Dome Passwords compila automaticamente i moduli online al posto tuo, sempre in maniera completamente sicura.

Il software in questione è proposto in queste giornate di ottobre 2021 alla tariffa annuale di 23,99 Euro IVA inclusa anziché 29,99 Euro. Si tratta di un taglio del 20% e che copre Panda Dome Passwords su qualsiasi piattaforma. Ebbene sì, perché il servizio sarà utilizzabile non solo su PC Windows e macOS tramite browser come Google Chrome e Mozilla Firefox, ma anche su smartphone Android e iOS tramite l’applicazione dedicata. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito e PayPal. Il piano annuale include anche assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la garanzia di 30 giorni che consente di ottenere il rimborso in caso di insoddisfazione.