Paragon Mac ToolBox: software in SCONTO a 39,95€!

Chi switcha tra i sistemi operativi MacOS e Windows deve stare attento a molte cose. Una su tutte il tipo di file system che spesso non è completamente leggibile o modificabile nel sistema operativo dell'azienda di Cupertino. A questa problematica però ci viene in soccorso Mac ToolBox di Paragon, che permette di lavorare senza problema in entrambi i sistemi operativi.

In questi giorni l'app per Mac è disponibile in SCONTO a soli 39,95 euro, anziché 79,80 euro.

Paragon Mac ToolBox: i dettagli

Paragon è l'azienda che ha ideato questo interessante Mac ToolBox per permettere agli utenti di avere un esperienza piacevole su sistemi operativi per PC Windows e Mac.

Il programma è compatibile sia con Catalina 10.15 che con Windows. Questo in pratica permetterà di leggere e modificare files formattati in NTFS anche sui Macintosh.

Tutto questo è permesso grazie ad un tool incluso nel programma e denominato NTFS for Mac. Non sarà quindi più un problema leggere, modificare e fare qualsiasi altra operazione su Mac con Hard Disk e dispositivi rimovibili con formattazione NTFS nativa di Windows.

Inoltre, essendo retro compatibile è disponibile anche l'applicativo HFS+ e APFS for Windows. Questo in pratica permette di leggere e scrivere qualsiasi file nativo con formattazione APFS- o HFS+ anche sui sistemi Windows.

L'ultima opzione inclusa con Paragon Mac ToolBox è CampTune. Questo software permette tramite un semplice cursore di ridistribuire lo spazio di memoria tra le varie partizioni Macintosh HD e Boot Camp su Windows.

La soluzione in questione è sicuramente la manna dal cielo per chi utilizza sia Windows che Mac e necessita di scrivere, copiare, modificare o eliminare files in qualsiasi PC.

Paragon Mac ToolBox è disponibile in questi giorni ad un prezzo davvero molto interessante. Stiamo parlando di meno di 40 euro. Il prezzo a catalogo sarebbe di 79,80 euro, dunque andrete a risparmiare molti soldi!