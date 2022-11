Paramount+, possibile aumento di prezzo in arrivo

In un periodo martoriato dai rincari, anche l’abbonamento a Paramount+ potrebbe registrare un aumento di prezzo. Nessuna data da segnare in rosso sul calendario, per il momento, ma potrebbe avvenire presto. A renderlo noto Naveen Chopra, Chief Financial Officer del gruppo che controlla il servizio, in occasione della call che ha seguito la pubblicazione dei risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre. Queste le sue parole: Vediamo opportunità per incrementare i prezzi di Paramount+ .

Aumento in arrivo anche per Paramount+?

Il servizio è arrivato in Italia a metà settembre. Al momento, nel nostro paese, la sottoscrizione costa 7,99 euro al mese, con la possibilità di ottenere una settimana di prova gratuita all’iscrizione. È accessibile anche tramite Prime Video e come parte dell’offerta Sky Q.

Chopra ha inoltre affermato: Penso sia corretto dire che i prezzi stanno aumentando in tutta l’industria, lo potete notare in diversi servizi concorrenti, crediamo ci sia modo di incrementare i prezzi . Insomma, la domanda non è se accadrà, ma quando. Gli utenti si preparino a dover fare i conti con un altro rincaro per lo streaming.

Attualmente, Paramount+ conta circa 46 milioni di abbonati nel mondo. Il numero è aumentato sensibilmente (+4,6 milioni) nel corso dell’ultimo trimestre, proprio grazie al debutto in nuovi territori, Italia compresa.

Si è chiuso un periodo positivo anche per Pluto TV, altro servizio proposto dallo stesso gruppo (ViacomCBS) e accessibile da circa un anno anche nel nostro paese. Oggi sono oltre 72 milioni gli iscritti a livello globale. In questo caso, lo ricordiamo, si tratta di una piattaforma gratuita finanziata esclusivamente dalle inserzioni pubblicitarie trasmesse.

