Paramount+, tre mesi a metà prezzo con Amazon Prime

Amazon scalda i motori in vista del Prime Day (11 e 12 luglio) proponendo già oggi una serie di offerte molto allettanti. Tra queste, una interessa la piattaforma Prime Video e più nel dettaglio il canale dedicato a Paramount+: per i clienti Prime è possibile ottenere tre mesi di abbonamento a metà prezzo. La promozione è valida solo fino a lunedì 10 luglio.

Amazon Prime taglia il prezzo dell’abbonamento a Paramount+

Per attivarla non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata e premere il pulsante “Iscriviti subito” a 3,99 €/mese, come mostrato qui sotto. Una volta terminato il trimestre, il rinnovo avverrà a 7,99 €/mese, ma nessuno vieta di cancellare la sottoscrizione prima della scadenza, evitando così la spesa.

Tra le ultime uscite di P+ più interessanti troviamo le due stagioni di School Spirits, Una Linea Sottile e la serie Star Trek: Strange New Worlds. Sono previste new entry ogni settimana, anche con grandi classici del passato.

Come scritto in apertura, l’offerta è riservata in esclusiva agli abbonati Prime. Chi ancora non lo ha fatto può iniziare subito il mese di prova gratuita e accedere ai tanti vantaggi inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.