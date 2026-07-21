Paramount-WBD: giudice sospende acquisizione per 14 giorni

Prima vittoria della California e altri 11 Stati che si oppongono all’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. La giudice Araceli Martínez-Olguín ha emesso un ordine restrittivo temporaneo di 14 giorni (PDF), ma la sospensione potrebbe essere estesa con un’ingiunzione preliminare all’inizio di agosto. Festeggia il Procuratore Generale della California (Rob Bonta). L’azienda guidata da David Ellison è sicura che la transazione verrà completata entro fine settembre.

La fusione potrebbe danneggiare la concorrenza

Nella decisione della giudice viene evidenziato il possibile danno irreparabile per la concorrenza, in assenza di un ordine restrittivo temporaneo. La transazione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discoevery (WBD) non potrebbe essere annullata dopo la condivisione di informazioni confidenziali e lo spostamento o licenziamento dei dipendenti.

Come sottolineato dai 12 Stati nella denuncia, l’acquisizione tra le due aziende eliminerebbe la concorrenza tra due dei cinque maggiori distributori di film e tra due dei principali proprietari di canali TV via cavo. A ciò si aggiunge la probabile fusione tra i servizi di streaming Paramount+ e HBO Max.

In base alla legge (Clayton Act), la violazione antitrust potrebbe esserci con un market share del 30%. La giudice evidenzia inoltre che la fusione potrebbe incrementare l’indice di concentrazione (Herfindahl-Hirschman Index) e quindi rafforzare il potere di mercato. Nella decisione viene infine sottolineato che il danno eventualmente subito dalle due aziende è inferiore a quello arrecato al pubblico.

La giudice ha pertanto sospeso la transazione per 14 giorni. L’ordine restrittivo temporaneo può essere esteso di altri 14 giorni, ma i 12 Stati cercheranno di ottenere un’ingiunzione preliminare durante l’udienza del 3 agosto. Se verrà approvata, la fusione rimarrà bloccata per mesi, ovvero fino al termine del processo. In tal caso, Paramount dovrà pagare agli azionisti di WBD una penale di 650 milioni di dollari ogni trimestre.

Il Procuratore Generale della California ha festeggiato la prima vittoria:

Il mio ufficio e i procuratori generali di tutto il paese hanno ottenuto un’ordinanza d’urgenza che blocca la fusione illegale tra Warner Bros. e Paramount. Questa è una prima vittoria fondamentale nella nostra causa per garantire che questa megafusione non veda mai la luce.

Un portavoce di Paramount ha dichiarato: