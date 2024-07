Parigi 2024: come guardare la cerimonia di apertura in streaming anche dall'estero

Ci siamo: venerdì 26 luglio si terrà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un evento tanto atteso e che promette di essere unico e spettacolare dato che, per la prima volta nella storia della manifestazione, si terrà all’aperto e non in uno stadio, precisamente sul fiume della Senna.

Gli atleti “sfileranno” ospitati su apposite barche che percorreranno circa 6 chilometri del fiume, senza disdegnare un “inchino” a monumenti iconici come Notre-Drame e il Louvre. La cerimonia avrà inizio alle 19.30 ora italiana e potrai vederla in streaming su RaiPlay. Se non sei in Italia, potrai usare NordVPN per superare i limiti geografici e non rinunciare al commento italiano.

Cerimonia di apertura Parigi 2024 in streaming italiano dall’estero

NordVPN ti permette di superare i limiti geografici attivi su RaiPlay, che non potrebbe essere utilizzata al di fuori del nostro paese. Ecco come procedere:

Attiva un abbonamento NordVPN scegliendo un piano in offerta Scarica NordVPN sul dispositivo che userai per la visione Installa NordVPN, aprilo e dopo aver inserito le credenziali scelte in registrazione seleziona la lista dei server Clicca su un server italiano Adesso potrai aprire RaiPlay e dare inizio alla trasmissione in streaming della cerimonia olimpica

Oltre a darti questo vantaggio dilettevole, NordVPN è molto importante per proteggere la tua privacy online, specie se non sei a casa. Potrai contare su una connessione criptata con le migliori tecnologie di ultima generazione, utile soprattutto se sei in viaggio o se stai utilizzando una rete WiFi pubblica. NordVPN ti proteggerà da ogni imprevisto dandoti anche le migliori velocità di connessione per lo streaming.