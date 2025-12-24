ParrotOS 7 con KDE Plasma 6 e AI: distro Linux per hacker

Nome in codice Echo, ParrotOS 7 è disponibile per il download. Si tratta della distribuzione Linux basata su Debian 13 Trixie e sul kernel 6.12 LTS. È confezionata per offrire una piattaforma affidabile per l’hacking etico oltre che agli sviluppatori, agli amministratori di sistema, a chi gestisce le reti e a chi lavora nell’ambito della sicurezza.

ParrotOS 7 con KDE Plasma 6 e un tool AI

Integra una versione ottimizzata e alleggerita dell’ambiente desktop KDE Plasma 6, con un tema sui toni del verde che caratterizza ogni elemento. Ha in dotazione una suite di strumenti e applicazioni come bpf-linker, PKINITtools, Chisel, BloodHound.py e TruffleHog.

Per la prima volta c’è anche l’intelligenza artificiale, su richiesta. Il sistema operativo include di default il tool HexStrike AI per la cybersecurity automation.

Come si legge sul blog, l’aggiornamento rappresenta una tappa fondamentale per il progetto . Ha richiesto una riscrittura completa resa possibile dal contributo della community. Il suo puntare in modo piuttosto diretto a un target d’utenza specifico potrebbe non renderla la distribuzione Linux adatta a tutti, a differenza ad esempio di Mint o ZorinOS.

È possibile scaricare ParrotOS 7 dalle pagine del sito ufficiale (anch’esso rinnovato nell’interfaccia), scegliendo la versione più adatta alle proprie esigenze tra Live, Virtual e IoT. Il progetto ha raggiunto e superato il traguardo dei 50 milioni di download e può contare su un ecosistema formato da oltre 60 partner distribuiti a livello globale.

L’omaggio a un parrocchetto silenzioso

Una curiosità: il nome in codice Echo arriva da echo parakeet. In italiano è il parrocchetto di Mauritius (psittacula eques), un uccello tranquillo, timido e silenzioso che passa gran parte del suo tempo appollaiato sulla cima degli alberi .

A proposito di appellativi, su queste pagine da sempre ci teniamo a distinguere tra hacker e cracker. I termini sono spesso sovrapposti e confusi, finendo per non fare alcuna differenza tra chi non causa alcun dolo, anzi spesso fornisce un contributo prezioso, e chi invece sfrutta le proprie competenze con finalità malevole.