Passa al 4K con intrattenimento infinito grazie a Fire TV Stick 4K Select a meno di 60€

Fire TV Stick 4K Select è il modo più furbo ed economico per passare al 4K e accedere a un intrattenimento streaming infinito e di altissima qualità. Oggi la acquisti a meno di 60 euro su Amazon! Si tratta dell’ultimo modello, la versione più recente disponibile. Quindi non perdere altro tempo perché sta andando letteralmente a ruba. A un prezzo contenuto accedi a tutto.

Tra l’altro, grazie ad Amazon, puoi anche decidere di pagare in 5 mesi senza interessi attivando i Pagamenti Rateali Tasso Zero prima di mettere l’articolo in carrello. Ricordati anche, se è per te, di verificare che ci sia la spunta sull’opzione “Collega il dispositivo al tuo account Amazon per semplificare“. In questo modo dovrai solo collegarla allo schermo e a una rete WiFi per utilizzarla.

Tutto lo streaming che vuoi con Fire TV Stick 4K Select

In un attimo potrai scaricare tutte le app di streaming live e on demand che ami come Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, RaiPlay, Mediaset Infinity, NOW, Discovery+, DAZN, Pluto TV, Plex e migliaia di altre ancora. Troverai con facilità episodi tv e film da guardare grazie alla navigazione molto intuitiva e ad Alexa che ti permette di fare tutto con i comandi vocali.

Forse ancora non lo sai, ma con la tua nuova Fire TV Stick 4K Select puoi anche giocare ai giochi per Xbox senza console in streaming. E con un abbonamento Amazon Prime puoi divertirti con tantissimi videogiochi inclusi ogni mese su Amazon Luna. Non perdere tempo! Ordinala ora a meno di 60 euro su Amazon.