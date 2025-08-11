 Passa a ho. Mobile e naviga con 100 GB su rete Vodafone a 5,99€ al mese
Tra le offerte di telefonia mobile più interessanti c'è anche quella di ho. Mobile, che propone 100 GB al prezzo di 5,99€ al mese.
Telecomunicazioni
Tra le offerte di telefonia mobile più interessanti c'è anche quella di ho. Mobile, che propone 100 GB al prezzo di 5,99€ al mese.

Fino al 31 agosto, chi porta il proprio numero in ho. Mobile può attivare un’offerta da 100 GB in 4G su rete Vodafone, con minuti e SMS illimitati, al costo di appena 5,99€ al mese.

Il costo di attivazione parte da 2,99€, con SIM gratuita e prima ricarica di 6€ (dalla quale verrà scalato il canone del primo mese). Per l’attivazione basta andare sul sito di ho. Mobile e seguire le istruzioni. Detto questo, vediamo nel dettaglio cosa include la promozione.

Tutti i dettagli dell’offerta di ho. Mobile

La promozione di ho. Mobile offre una navigazione veloce fino a 60 Mbps, con possibilità di utilizzare i dati anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi. Inclusi nel prezzo anche servizi come “ho. chiamato”, avviso e trasferimento di chiamata, oltre al numero gratuito 42121 per verificare il credito residuo.

Il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza (si parte da 2,99€), ma la SIM è sempre gratuita. Inoltre, la rete Vodafone garantisce un’esperienza di navigazione stabile e performante, ora disponibile anche in 5G con un piccolo sovrapprezzo.

Con l’app ho. Mobile, il controllo della propria linea è semplice e immediato: puoi gestire il piano, verificare i consumi, rinnovare l’offerta e attivare servizi aggiuntivi in pochi tocchi. E se nei primi 30 giorni non sei soddisfatto, grazie alla formula “Soddisfatti ho. Rimborsati” puoi chiedere la restituzione dell’intero importo pagato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
11 ago 2025
