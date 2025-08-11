Passa a ho. Mobile e naviga con 100 GB su rete Vodafone a 5,99€ al mese

Fino al 31 agosto, chi porta il proprio numero in ho. Mobile può attivare un’offerta da 100 GB in 4G su rete Vodafone, con minuti e SMS illimitati, al costo di appena 5,99€ al mese.

Il costo di attivazione parte da 2,99€, con SIM gratuita e prima ricarica di 6€ (dalla quale verrà scalato il canone del primo mese). Per l’attivazione basta andare sul sito di ho. Mobile e seguire le istruzioni. Detto questo, vediamo nel dettaglio cosa include la promozione.

Tutti i dettagli dell’offerta di ho. Mobile

La promozione di ho. Mobile offre una navigazione veloce fino a 60 Mbps, con possibilità di utilizzare i dati anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi. Inclusi nel prezzo anche servizi come “ho. chiamato”, avviso e trasferimento di chiamata, oltre al numero gratuito 42121 per verificare il credito residuo.

Il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza (si parte da 2,99€), ma la SIM è sempre gratuita. Inoltre, la rete Vodafone garantisce un’esperienza di navigazione stabile e performante, ora disponibile anche in 5G con un piccolo sovrapprezzo.

Con l’app ho. Mobile, il controllo della propria linea è semplice e immediato: puoi gestire il piano, verificare i consumi, rinnovare l’offerta e attivare servizi aggiuntivi in pochi tocchi. E se nei primi 30 giorni non sei soddisfatto, grazie alla formula “Soddisfatti ho. Rimborsati” puoi chiedere la restituzione dell’intero importo pagato.