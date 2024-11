Passa a Iliad: con Giga 180 hai il 5G e minuti illimitati

Se hai scelto di cambiare operatore del tuo telefono, puoi valutare il passaggio a Iliad con Giga 180, la nuova offerta con 5G incluso più minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese per sempre. Lo stesso prezzo è richiesto per l’attivazione della SIM.

L’operatore francese Iliad è in continua espansione nel mercato italiano, confermando così l’alto tasso di soddisfazione dei suoi clienti, sia quelli di antica data che quelli nuovi. Merito non solo dell’ormai nota politica trasparente, con zero rimodulazioni, ma anche per la rete Iliad sempre più veloce, anche grazie all’implementazione del 5G.

Per attivare l’offerta Giga 180 occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Passa a Iliad con la nuova offerta 5G Giga 180

Con Giga 180 di Iliad è possibile navigare alla velocità del 5G sui dispositivi compativi e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. In alternativa, la connessione passa in automatico al 4G/4G+. Qualora poi i Giga a disposizione dovessero terminare prima del rinnovo mensile, si può continuare a navigare a 0,90 euro per ogni 100 MB, previo espresso consenso.

La nuova offerta Iliad include inoltre minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia. Lo stesso discorso vale per l’Europa, dove gli utenti hanno anche 11 Giga dedicati in roaming. All’estero, invece, il traffico dati non è incluso, restano ad ogni modo minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni.

Per quanto riguarda infine i servizi inclusi gratuitamente nell’offerta, si annoverano la funzione Hotspot e la tecnologia VoLTE, più la portabilità del numero da un altro operatore e la segreteria telefonica.

I dettagli completi della nuova offerta 5G Giga 180 sono disponibili su questa pagina del sito Iliad.