Passa a Iliad quest’estate: 150GB al mese a 9,99€

Passa a Iliad quest’estate. Il provider presenta una nuova offerta promozionale per il proprio servizio mobile, offrendo ai clienti la possibilità di usufruire fino a 150GB di traffico dati al mese, oltre ai consueti minuti e sms illimitati.

Come per le altre offerte del fornitore, queste condizioni favorevoli sono garantite a tempo indeterminato, senza alcuna possibilità di modifica del prezzo.

Questa offerta è aperta a tutti gli individui e può essere attivata senza sforzo attraverso l’apposita pagina web, garantendo la scelta di acquisire un nuovo numero di telefono o mantenere il proprio numero attuale.

Dal 2019 Iliad ha stabilito una forte presenza in tutta Italia, garantendo una copertura capillare in tutte le regioni. Questa copertura include reti 4G, 4G+ e 5G, garantendo una connettività affidabile in qualsiasi area.

Passa a Iliad quest’estate: 150GB al mese a meno di 10 euro

L’ultima promozione di Iliad offre una soluzione ideale per navigare in internet senza pensieri con ben 150GB di dati.

Questa ampia quantità di dati consente agli utenti di navigare comodamente sul Web, eseguire lo streaming di contenuti ad alta risoluzione e scaricare applicazioni e aggiornamenti ad alta velocità, il tutto con una notevole quantità di dati rimanenti.

Oltre alla generosa offerta dati, sono inclusi minuti e sms illimitati, che si estendono ai fissi e abbracciano tutta l’Europa. Inoltre, 10 GB di spazio dati sono assegnati specificamente per il roaming continuo.

Abbonandoti a Iliad, avrai accesso a una vasta offerta di minuti che possono essere utilizzati per comunicare con i tuoi cari residenti in 60 diverse nazioni in tutto il mondo.

Ciò garantisce che tu possa interagire senza sforzo con parenti e amici senza incontrare alcuna difficoltà.

Inoltre, questa offerta comprende attributi aggiuntivi come Call Me Back, Hotspot illimitato e gratuito, nonché Visual Voicemail.

L’attivazione della scheda SIM è un processo semplice. Tutto quello che devi fare è visitare la pagina dell’offerta e selezionare il pulsante “Attiva“. Compila le informazioni necessarie per ricevere comodamente a casa tua la scheda SIM.

In alternativa, puoi recarti in uno dei numerosi punti automatizzati Iliad dislocati in tutta Italia per completare la procedura di attivazione. Il costo di attivazione è di € 9,99.

Approfitta della promozione Iliad e goditi la navigazione, le chiamate e gli sms senza pensieri con 150GB di dati, chiamate e messaggi illimitati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.