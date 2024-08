Passa a Internxt: cloud storage privato e criptato con offerta speciale

L’estate porta con sé un dilemma tanto comune quanto fastidioso: dove metto tutte le foto e i video delle vacanze? Che dire poi della sicurezza dei miei dati, specialmente dopo che il mio telefono ha quasi esaurito la memoria interna? La soluzione migliore per i tuoi problemi di spazio e sicurezza è Internxt, un servizio di cloud storage privato e criptato che mette al sicuro i tuoi dati.

Internxt: il migliore cloud storage privato e criptato

Internxt usa l’architettura a conoscenza zero. In termini comprensibili, vuol dire che nessuno può accedere ai tuoi dati. Niente pericoli che hacker, semplici curiosi o società di terze parti mettano le mani sui tuoi file.

Starai pensando che un servizio con un sistema di protezione così potente costi tanto. Invece no. Già a condizioni normali, i prezzi sono abbordabili, ma con l’attuale promo estiva, lo sono ancora di più. Tutti i piani di cloud storage sono infatti scontati dell’80%.

Si parte dai piani annuali da 200 GB in su, fino a un massimo di 10 TB di spazio. Se non vuoi pagare ogni anno, opta per uno dei piani a vita, disponibili con pagamento una tantum. Ecco la panoramica completa dei piani annuali:

200 GB : 9,20 euro l’anno, invece di 45,99 euro.

: 9,20 euro l’anno, invece di 45,99 euro. 2 TB : 22 euro l’anno, anziché 109,99 euro.

: 22 euro l’anno, anziché 109,99 euro. 5 TB : 40 euro l’anno, invece di 199,99 euro.

: 40 euro l’anno, invece di 199,99 euro. 10 TB: 60 euro l’anno, anziché 299,99 euro.

Questi, invece, sono i prezzi dei piani a vita:

2 TB : 180 euro, invece di 900 euro.

: 180 euro, invece di 900 euro. 5 TB : 380 euro, invece di 1.900 euro.

: 380 euro, invece di 1.900 euro. 10 TB: 580 euro, anziché 2.900 euro.

Quindi, smettila di eliminare file dal tuo smartphone per liberare spazio e passa a Internxt. Non c’è nulla di meglio di un cloud storage privato e criptato.