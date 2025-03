Passa a Lyca Mobile: 150 GB, chiamate e SMS illimitati con 2 mesi gratis

Se stai valutando un nuovo operatore mobile con tanti Giga, minuti illimitati e la potenza del 5G, Lyca Mobile ha un’offerta pensata proprio per te. Attivando 5G Portin 5,99, potrai avere 150 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 2 mesi gratuiti dopo il primo rinnovo. Il tutto al costo di 5,99€ al mese.

L’offerta è riservata ai nuovi utenti che richiedono la portabilità del numero da un altro operatore e può essere attivata sul sito ufficiale di Lyca Mobile.

Cosa include l’offerta di Lyca Mobile

La promozione diventa attiva subito dopo l’approvazione della registrazione e comprende:

150GB di traffico dati alla massima velocità disponibile;

alla massima velocità disponibile; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani;

verso tutti i numeri italiani; 8GB utilizzabili in roaming nell’Unione Europea ;

; Accesso alla rete 5G , nelle aree coperte e con dispositivi compatibili;

, nelle aree coperte e con dispositivi compatibili; VoLTE abilitato, per chiamate cristalline sulla rete 4G.

Il costo iniziale è di 5,99€. I successivi due rinnovi mensili sono gratuiti, offrendo così un risparmio concreto ai nuovi utenti che effettuano la portabilità. L’offerta si rinnoverà automaticamente ogni 30 giorni, a condizione che il credito disponibile sia sufficiente. Se al momento del rinnovo il saldo è insufficiente, si avranno fino a 90 giorni di tempo per ricaricare e riattivare il piano senza perdere i vantaggi.

Per usufruire della navigazione in 5G, è necessario avere uno smartphone compatibile con il 5G e trovarsi in un’area coperta dalla rete 5G di Lyca Mobile. In caso contrario, la connessione avverrà sulla rete 4G o su tecnologie inferiori, in base alla disponibilità nella zona.

Con 150 GB, minuti e SMS illimitati, 5G incluso e due mesi gratis, l’offerta di Lyca Mobile rappresenta una delle proposte più competitive nel panorama mobile attuale. Un’occasione ideale per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare alla qualità e alla convenienza. Scopri tutti i dettagli dell’offerta sul sito ufficiale di Lyca Mobile.