Passa a NeN e ricevi 48€ di sconto sulla fornitura di luce e gas

NeN oggi è la prima EnerTech italiana, pronta a cambiare la percezione, il servizio e la gestione della fornitura di gas e luce. L’energia elettrica proviene da centrali eoliche, idroelettriche e solari sparse sul territorio nazionale. L’offerta luce NeN è verde e non prevede sovrapprezzi.

I vantaggi di NeN naturalmente non terminano qui: paghi ogni mese una rata fissa, in abbonamento. Se oggi stai leggendo questo articolo perchè sei alla ricerca di un’offerta luce o gas vantaggiosa sei nel posto giusto perchè NeN rappresenta la scelta più giusta per te.

Non a caso, oltre ad aver realizzato un’offerta dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, NeN si contraddistingue perchè è un fornitore chiaro e semplice, a prezzo fisso e green:

NeN divide per 12 quello che spenderesti in un anno

Ti viene fatturata quella cifra una volta al mese per 12 mesi

A fine anno vengono rifatti i conti sulla base dei tuoi consumi e del nuovo prezzo della materia prima

A differenza di altri fornitori, NeN non inventa diverse offerte ogni mese, non ti riempie di costi nascosti, canoni extra o depositi cauzionali. In più, non fa finta di essere green, lo è davvero!

Come fa NeN per calcolare la tua bolletta? Te lo spieghiamo subito: NeN legge la tua bolletta, recupera i consumi dell’ultimo anno e altri dati relativi alla tua fornitura, applica il prezzo NeN, calcola gli altri costi (come le tasse e gli oneri per la gestione del contatore) e divide il totale per 12 rate.

Dunque, con NeN puoi dire addio a continue variazioni di prezzo dell’energia perchè lo blocca per 12 mesi. Il costo luce NeN è pari a

0,198 €/kWh mentre quello del gas è di 0,72 €/Smc. Passa subito a NeN se vuoi un fornitore chiaro e semplice, a prezzo fisso e green.

Inoltre, grazie alla “Promo ScontoNeN” riceverai 4 € di sconto al mese per i prossimi 12 mesi per un totale di 48 € in meno all’anno per ogni fornitura che deciderai di attivare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.