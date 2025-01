Passa a Sky Wi-Fi: 25,90 euro al mese per 12 mesi (ultimi giorni)

Fino al 12 gennaio è possibile approfittare dell’offerta Sky Wi-Fi Fibra 100% che prevede un costo mensile di 25,90 euro invece di 29,90 euro al mese per un anno. In promo anche il costo di attivazione, che da 49 euro passa a 29 euro per chiunque scelga di attivare l’offerta online. Incluso vi è anche il dispositivo Sky Wifi Hub in comodato gratuito.

Approfittando poi della proposta di Sky, gli appassionati di sport e cinema possono beneficiare di un’offerta speciale: il prezzo di Sky Wifi diminuisce a 20,90 euro al mese per 18 mesi, a cui si sommano poi i 14,90 euro al mese richiesti per i pacchetti Sky TV + Sky Sport o Sky TV + Sky Cinema. In entrambi i casi la durata del pacchetto è di un anno e mezzo, con la possibilità di attivare l’offerta fino al 2 febbraio 2025.

L’attivazione di Sky Wifi con o senza un abbonamento TV richiede il collegamento a questa pagina del sito ufficiale Sky.

Passa a Sky Wi-Fi: le offerte in corso

Riepiloghiamo quindi le offerte in corso collegate a Sky Wifi, la fibra ottica della pay-tv inglese:

Sky Wifi senza abbonamento TV

12 mesi a 25,90 euro al mese invece di 29,90 euro (risparmio di 48 euro in un anno)

Sky Wifi con abbonamento TV

18 mesi a 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro (risparmio di 180 euro in un anno e mezzo)

18 mesi del pacchetto Sky TV + Sky Sport a 14,90 euro al mese invece di 51,90 euro (risparmio di 666 euro in un anno e mezzo)

18 mesi del pacchetto Sky TV + Sky Cinema a 14,90 euro al mese invece di 44 euro (risparmio di 523 euro in un anno e mezzo)

Tutti i dettagli sono consultabili su questa pagina del sito Sky.