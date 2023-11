Passa a Sorgenia con Next Energy Sunlight: energia e gas a prezzo indicizzato

Vuoi risparmiare sulle tue bollette di luce e gas? Con Sorgenia sei libero di effettuare la scelta più adatta alle tue esigenze: scegli solo luce, luce e gas o solo gas. Con Sorgenia puoi finalmente monitorare i tuoi consumi grazie all’app MySorgenia, partecipare alle iniziative sostenibili e scoprire le tecnologie green. Tuttavia, con servizio “Beyond Energy” pensato da Sorgenia è possibile analizzare i consumi della tua casa in modo, semplice così da ottimizzare i consumi energetici. Grazie a Carbon FootPrint puoi, invece, calcolare l’impatto dei tuoi consumi sull’ambiente e capire come puoi risparmiare energia.

Rispondendo ad un semplice questionario online o caricando la tua ultima bolletta sarà Sorgenia ad occuparsi di tutto. In pochissimo tempo hai a portata di mano la soluzione più adatta a te. Non perdere altro tempo, passa al Mercato Libero con Sorgenia! Non dimenticare che, proseguendo con la sottoscrizione di un’offerta Sorgenia accedi al Mercato Libero con tutti i vantaggi del prezzo indicizzato. Non a caso , dunque, il prezzo relativo ai consumi segue l’indice del mercato dell’energia che viene regolato da Arera.

Sorgenia: i suoi vantaggi

Oggi Sorgania ti dà anche la possibilità di aggiungere la fibra ottica con una tariffa mensile di soli 21,90 euro per un periodo di 12 mesi con connessione senza limiti in FTTH. Servizio che viene dunque affiancato alla sottoscrizione della fornitura di luce e gas. Nel dettaglio, puoi ottenere l’Ultra Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps pagando solamente 21,90 euro al mese per 12 mesi, anzichè 26,90 euro. con il codice sconto “QUERCIA”

In più, con Next Energy Sunlight hai:

Prezzo flessibile e indicizzato

Zero spese di attivazione in caso di cambio fornitore

Nessuna interruzione del servizio

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Sconto fedeltà crescente

Come avrai notato, i vantaggi offerti da Sorgenia sono davvero tanti: non perdere altro tempo, preparati a godere dei vantaggi per la tua casa passando subito a Sorgenia.

