Passa a Very Mobile: 150 GB in 5G a 5,99€ al mese per sempre

Tra gli operatori di telefonia mobile più interessanti presenti nel nostro Paese troviamo sicuramente Very Mobile. Nato nel 2020, si tratta dell’operatore che opera sotto la rete WindTre, una delle migliori nel panorama nazionale. La peculiarità di Very Mobile è data da offerte altamente competitive che possono beneficiare della copertura ampia data dall’infrastruttura WindTre. Fino al 19 dicembre passando a very Mobile da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile e molti altri si ha accesso a un’offerta esclusiva: 5,99€ al mese per sempre per 150 GB, SMS e minuti illimitati e il 5G compreso nel prezzo.

Scopri i vantaggi di passare a very Mobile

L’offerta 150 GB con minuti e SMS illimitati a 5,99€ per sempre di Very Mobile è davvero una grande opportunità. Oltre a poter contare sulla velocità e la stabilità del 5G compreso nel prezzo, si tratta di una delle offerte più competitive nel rapporto tra GB offerti e canone mensile. Anche perché solo fino al 19 dicembre prevede anche 2 mesi omaggio. In omaggio il primo mese c’è anche Very Protetti, il servizio per una navigazione online sicura da siti pericolosi, malware e virus.

Come da tradizione, Very Mobile non ci sono costi extra e oltre ai 5,99€ al mese non ci sono altre spese. La SIM, l’attivazione e la spedizione (è possibile anche rivolgersi a uno degli store fisici presenti sul territorio italiano) sono incluse nel prezzo.

Tra i vantaggi di questa offerta di Very Mobile c’è la qualità della rete e la possibilità di navigare e guardare video in streaming in totale libertà. Tutto quello che serve per la quotidianità. L’offerta di Very Mobile è disponibile per la portabilità da uno di questi operatori: 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb | Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.