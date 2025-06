Passa a Very Mobile e ottieni 150 Giga 5G a 5,99€ al mese

Fino al 12 giugno, Very Mobile offre una vantaggiosa promozione che permette di ottenere 150 GB in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati, al costo di soli 5,99€ al mese, senza alcuna rimodulazione futura.

Il piano è valido per sempre e si rivolge ai clienti che decidono di passare all’operatore da Iliad, CoopVoce, Fastweb, e altri operatori virtuali come Lyca, Tiscali, PosteMobile, Optima, Feder Mobile. Per attivarlo basta andare sul sito di Very Mobile. Detto questo, andiamo alla sua scoperta nel dettaglio.

L’offerta di Very Mobile del momento

La rete mobile di Very Mobile si appoggia alla rete 4G e 5G di WindTre, che copre fino al 99,7% della popolazione italiana. Grazie a questo, potrai navigare alla massima velocità disponibile senza preoccuparsi di limitazioni.

Inoltre, sono inclusi servizi utili come Ti ho cercato, RingMe, e la possibilità di usare il proprio piano dati come hotspot, per condividere la connessione con altri dispositivi, come smartphone, tablet e computer.

Oltre al prezzo conveniente, l’offerta include anche numerosi vantaggi: attivazione a 0,99€, SIM gratuita, e spedizione gratuita, insieme al primo rinnovo gratuito.

Questa offerta è valida fino al 12 giugno 2025, e per attivarla basta completare la richiesta sul sito ufficiale di Very Mobile. È anche possibile accelerare il processo usando una eSIM virtuale e SPID per il riconoscimento online.