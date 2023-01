Passa a Very o Kena Mobile subito, la promo 100 GB gratis scade oggi

Mancano ormai pochissime ore alla scadenza delle promo natalizie di 100 GB gratis di Very Mobile e Kena Mobile.

Per poter usufruire di questi giga gratuiti con Very Mobile è necessario accedere in questa pagina e sottoscrivere una delle offerte presenti. Stesso discorso per Kena Mobile: basta cliccare su questo link e scegliere.

Queste due promo natalizie hanno causato un boom di richieste di portabilità verso i due provider di telefonia mobile virtuali, ma anche di nuovi numeri telefonici.

Purtroppo, però, le promo scadranno a mezzanotte di oggi 9 gennaio 2023. Non si sa se verranno riproposte o riformulate in modo diverso.

Le promo 100 GB gratis di Very e Kena: ecco i dettagli

La promo di Very Mobile di 100 GB gratis prende il nome di Very Xmas. In pratica, attivando una delle offerte del gestore, chiedendo la portabilità o attivando un nuovo numero l’utente otterrà 100 Giga gratuiti per un mese a partire dalla data di attivazione.

Allo stato attuale, l’offerta economicamente migliore con cui aderire a questa promo è Very a 6,99 euro al mese, senza costi di attivazione e di spedizione SIM.

Con questa offerta si ottengono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G. Per attivarla, basta accedere QUI.

La promo di Kena Mobile è praticamente identica, anche se non porta uno specifico nome. I 100 Giga gratuiti sono validi per 30 giorni a partire dalla data di attivazione dell’offerta.

A proposito di offerta: la migliore a livello economico è Kena a 6,99 euro al mese, senza costi di attivazione e spedizione SIM.

Questa offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e 130 GB di traffico dati in 4G. Entrare in questa pagina per attivarla.

Come detto all’inizio, mancano pochissime ore, quindi bisogna affrettarsi subito per non rinunciare ai 100 gigabyte gratuiti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.