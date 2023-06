Ora puoi approfittare dell’ultima promozione di Aruba Fibra, che offre servizi FTTH (Fiber to the Home) a prezzo SUPER scontato fino al 23 ottobre 2023.

Per una durata di 24 mesi, il costo dell’abbonamento è inferiore a 23 euro al mese. Oggi ti spieghiamo come attivare questa tariffa priva di costi iniziali.

Per soli 22,47 euro al mese, il nuovo provider italiano offre Internet illimitato da casa, con velocità in download fino a 2,5 Gigabit al secondo e velocità in upload fino a 1 Gigabit al secondo.

Gli abbonati hanno la possibilità di prendere in prestito un modem a costo zero e di effettuare chiamate illimitate, sia mobili che fissi, in tutta Italia, senza scatto alla risposta.

Inoltre, i clienti possono scegliere di attivare la promozione All-IN, che include il noleggio di un modem Wi-Fi e chiamate illimitate verso qualsiasi operatore, al costo mensile di € 29,90.

Passa ad Aruba Fibra a prezzo SUPER scontato

Entrambe le tariffe offrono la possibilità di includere ulteriori componenti aggiuntivi a pagamento, come un indirizzo IPv4 statico e l’opzione per aumentare la velocità di download a 2,5 Gigabit al secondo, se disponibile.

Un altro componente aggiuntivo è l’opzione per aumentare la velocità di upload a 1 Gigabit al secondo.

Per chi è in possesso di Partita IVA, Aruba offre la possibilità di attivare il proprio servizio Fibra. In tali casi, il costo mensile parte da zero euro, grazie al buono MISE, che ha un valore massimo di 2.500 euro.

Gli utenti in entrambe le iterazioni possono sospendere temporaneamente l’abbonamento per una durata massima di 30 giorni all’anno. Questa funzione aggiuntiva è denominata Stop&Go!

Inoltre, la promo a prezzo SUPER scontato offre la possibilità di incorporare funzionalità aggiuntive a pagamento, senza alcun obbligo di continuare l’abbonamento.

Ciò implica che hai la possibilità di effettuare un pagamento una tantum per un mese e successivamente di rinunciare al rinnovo automatico.

Puoi accedere alle due soluzioni messe a disposizione da Aruba cliccando sul link sottostante senza alcun costo di attivazione fino al 23 ottobre 2023. Il costo iniziale è completamente gratuito, anche nelle aree C&D.

