Passa ad Aruba Fibra, per te soltanto 22,47 euro/mese

Dì addio al rame e passa ad Aruba Fibra, che arriva direttamente anche a casa tua! Questa connessione può raggiungere velocità fino a 1 Gbps, una velocità notevolmente elevata che consente una rapida navigazione e il download di contenuti in pochi minuti.

L’abbonamento non prevede costi di attivazione e la connessione funziona senza problemi anche nelle zone meno popolate.

È la connessione ideale per coloro che richiedono prestazioni di prim’ordine quando si tratta di streaming multimediale ad alta risoluzione o applicazioni professionali.

Abbonandoti ora potrai usufruire della promozione in corso, che ti permette di pagare solo 22,47€ al mese per un biennio, contro la tariffa standard di 26,47€. Tuttavia, vale la pena esaminare i dettagli di ciò che comporta questa promozione.

Passa ad Aruba Fibra a prezzo scontato: i dettagli dell’offerta

Passa Aruba Fibra a 22,47 euro al mese. Potrai ottenere un indirizzo IPv6 statico molto vantaggioso in termini di performance.

Con questa funzione, le connessioni remote possono essere stabilite con facilità, portando infine a un accesso ottimizzato ai contenuti.

Non ci sono costi di attivazione richiesti quando firmi il contratto. Una volta sottoscritto, la rete si attiverà automaticamente a casa tua e potrai navigare ad alta velocità.

Hai intenzione di andare in vacanza o di prenderti una pausa dall’utilizzo della rete per un periodo di tempo?

Hai la possibilità di sospendere temporaneamente il tuo servizio in fibra per un massimo di 30 giorni consecutivi, permettendoti di risparmiare sulle bollette durante quel periodo.

Con un costo aggiuntivo, puoi optare per servizi aggiuntivi, come la possibilità di noleggiare un router Wi-Fi, effettuare chiamate nazionali illimitate e potenziare la velocità in download fino a un massimo di 2,5 Gbps, oltre a una velocità in upload di 1 Gbps e una velocità statica Indirizzo IPv4.

Se stai cercando un piano più personalizzato, hai la possibilità di aggiungere servizi a pagamento o attenerti al piano base conveniente.

Temi di non essere soddisfatto della tua scelta? Puoi annullare entro i primi 30 giorni e ricevere un rimborso completo.

Inoltre, se ritieni che il contratto di 12 mesi non funzioni per te, puoi recedere in qualsiasi momento pagando 20 euro. E se decidi di cambiare provider, non ci sono costi associati alla migrazione del tuo servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.