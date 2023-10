Passa al mercato libero con Eni Plenitude e risparmia

Dal 1 gennaio 2024 il mercato tutelato del gas in Italia cesserà di esistere, obbligando i clienti finali di piccole dimensioni a scegliere un fornitore nel mercato libero.

Eni Plenitude ha presentato Trend Casa FineTutela, un’offerta di gas naturale e energia elettrica a prezzo variabile, introdotta prima che finisca il mercato tutelato con l’intento di offrire una soluzione ai consumatori flessibile e conveniente.

Scopri Trend Casa FineTutela: la soluzione personalizzata per la tua casa

Trend Casa FineTutela permette di risparmiare fino a 144 euro all’anno sui costi di commercializzazione e vendita per l’attivazione congiunta di luce e gas.

Grazie a questa offerta, hai accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso e puoi beneficiare di un ulteriore risparmio di 12 euro in bolletta in 24 mesi con l’attivazione diretta su conto corrente.

Eni Plenitude offre l’opportunità di passare al mercato libero con prezzi vantaggiosi. Nel mese scorso, il prezzo dell’elettricità sarebbe stato di 0,139 €/kWh e il prezzo del gas di 0,496 €/Smc. È necessario aderire entro la fine dell’anno per beneficiare delle nuove condizioni tariffarie.

Per usufruire dell’offerta “Trend Casa FineTutela”, sono necessari pochi passaggi semplici. Avrai bisogno di una bolletta della corrente elettrica della tua attuale società di servizi, un documento d’identità, il codice fiscale del titolare dell’ultima bolletta ed un IBAN (se vuoi pagare la bolletta dal conto corrente).

È possibile aderire all’offerta online in modo veloce e pratico. La transizione è gratuita e non interrompe il servizio attuale, quindi non c’è bisogno di recedere dal tuo attuale fornitore. Inoltre, non ci saranno obblighi, quindi puoi passare a un altro fornitore quando vuoi.

