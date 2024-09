Passa al POS Nexi Xpay: hai fino al 29% di vendite in più

Stai cercando un POS per la tua attività ma sei indeciso su quale scegliere? Scopri le soluzioni proposte da Nexi Xpay, tra le migliori disponibili sul mercato per il tuo e-commerce e business online. L’offerta propone due diversi piani: Xpay Easy e Xpay Pro.

Entrambi puntano a massimizzare l’incasso – registrando in media fino al 29% in più di vendite – velocizzando i pagamenti dei tuoi clienti. Vediamo i dettagli.

POS Nexi Xpay: tutti i vantaggi dell’offerta e le funzionalità

Per accrescere la tua attività online, devi solo scegliere l’offerta POS Nexi Xpay che più si adatta alle tue esigenze. Come accennato poco prima, le principali soluzioni sono:

Xpay Easy : pensata per nuovi business che vogliono aumentare le vendite accettando pagamenti semplici e incassare con un link di pagamento. I costi prevendono un canone mensile di 5,90€, più le commissioni di 1,30% e 0,35€ a transazione;

: pensata per nuovi business che vogliono aumentare le vendite accettando pagamenti semplici e incassare con un link di pagamento. I costi prevendono un canone mensile di 5,90€, più le commissioni di 1,30% e 0,35€ a transazione; Xpay Pro: per aziende che cercano maggiore flessibilità, che vogliono domiciliare i pagamenti ricorrenti e accettare pagamenti internazionali. Prevede un canone mensile di 14,90€ e commissioni di 1,25€ e 0,29€ su ogni transazione.

Tutte e due le offerte includono il programma Protection Plus, per aiutare l’esercente a conseguire la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, obbligatorio per tutti i circuiti di pagamento internazionale. Non solo, ti tutela e protegge anche da eventuali multe e sanzioni se dovessero esseri riscontrati degli inadempimenti.

Trovi sempre incluse anche le seguenti funzionalità: Nexi Boost (autenticazione più semplice e sicura per te e i tuoi clienti), protezione da frodi in tempo reale e back office evoluto. Mentre sono 30 i metodi di pagamento disponibili con Nexi Xpay, da tutti i dispositivi e tramite link via SMS, e-mail o in chat.

Cosa aspetti? Scopri subito l’offerta nel dettaglio sulla pagina ufficiale del servizio e scegli subito quella che fa per te.