Passa alla Fibra100% Ultraveloce: 24,90€/m per 12 mesi e attivazione a 29€ anziché 49€.

Sei stanco di avere una linea internet lenta che ti impedisce di portare a termine qualsiasi lavoro, ma anche una semplice call? Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei alla ricerca di una nuova promozione fibra ma, soprattutto, di un servizio efficiente. Oggi vogliamo dunque parlarti della fibra SkyWifi Casa.

La promozione pensata da Sky per tutti i clienti è davvero interessante, sia per quanto riguarda il prezzo che per i servizi messi a disposizione. Analizzando la promozione, infatti, vediamo come a soli 24,90 euro al mese è possibile avere una connessione stabile, potente e ultraveloce fino a 1 Gb/s, completamente nuova e di ultima generazione. Attivazione a 29 euro anzichè 49. Navigare senza limiti e senza interruzioni con tutta la potenza di cui hai bisogno e connettere oltre 100 dispositivi. Tuttavia, hai una rete ottimizzata per lo streaming ed il gaming online per poter vedere tutti i film che desideri ed effettuare lunghe sessioni di gioco online con i tuoi amici.

L’offerta SkyWifi può essere sottoscritta da chiunque e grazie all’ottimo servizio offerto sono già tantissimi gli utenti che hanno deciso di usufruire di SkyWifi ad un prezzo davvero vantaggioso. A rendere tutto ulteriormente speciale è anche il fatto che non vi è nessun vincolo di durata contrattuale e si ha lo Sky Wifi Hub in comodato gratuito sempre incluso nell’offerta.

Se la tua rete internet non soddisfa più le tue aspettative è giunto il momento di scegliere di meglio: se sei arrivato a leggere l’articolo fin qui probabilmente sei convinto di voler effettuare il nuovo acquisto e goderti finalmente sessioni di navigazione e di gaming infinite.

Una volta che avrai acquistato SkyWifi sarai finalmente libero di navigare grazie ad una rete nuova e di ultima generazione Fibra100% (FTTH) per navigare fino a 1 Gb/s con una connessione sicura e illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.