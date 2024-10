Passa a Eni Plenitude: puoi vincere 4 mesi di DAZN Gratis

Eni Plenitude è la soluzione per avere bollette chiare e costi di consumo convenienti. Cambia offerta subito! Oggi puoi partecipare al concorso e vincere 4 mesi di DAZN gratis. Niente male vero? Come puoi partecipare a questo interessante concorso? Non serve per forza essere un nuovo cliente.

Prima di tutto devi avere una fornitura attiva o aver acquistato un prodotto Plenitude. Successivamente devi iscriverti al programma a questo link, così da scoprire anche tutti i vantaggi inclusi. Nel frattempo dovrai mantenere attive le tue forniture accumulando punti. Intanto, completa le Azioni per ottenere punti extra e crescere di livello. Infine, scopri se hai vinto 4 mesi di DAZN gratuiti.

Eni Plenitude è offerte per luce e gas di casa. Scegli subito la migliore offerta, per te prezzi in linea con l’andamento del mercato e in più ricevi fino a 60€ di sconto sulla fornitura di luce. Hai ancora poco tempo per approfittare di questa incredibile offerta. Con Trend Casa hai luce monoraria e bioraria e prezzo gas all’ingrosso con un piccolo contributo al consumo.

Scegli Eni Plenitude: per te 4 mesi DAZN gratis

Scegliendo Eni Plenitude puoi partecipare al concorso che ti permette di vincere 4 mesi di DAZN gratis. Un’occasione davvero incredibile per risparmiare e ottenere tanti vantaggi, inclusi anche tantissimi premi molto interessanti. Perché scegliere Trend Casa per la fornitura di luce e gas?

Accedi alle migliori condizioni di mercato con prezzi all’ingrosso riservati agli operatori energetici.

riservati agli operatori energetici. Aggiungici un piccolo contributo al consumo che mantiene comunque vantaggioso il prezzo di fornitura.

che mantiene comunque vantaggioso il prezzo di fornitura. Ottieni uno sconto domiciliazione fino a 24€ di risparmio in bolletta ogni due anni per ogni fornitura attivando la domiciliazione bancaria.

fino a 24€ di risparmio in bolletta ogni due anni per ogni fornitura attivando la domiciliazione bancaria. Scopri tariffe trasparenti che puoi verificare in qualsiasi momento dall’indice luce (PUN) sul sito del Gestore del Mercato Energetico.

Insomma, Eni Plenitude è la soluzione perfetta per te e per la tua famiglia. Hai accesso a tantissimi vantaggi oltre che soluzioni per casa e business davvero eccellenti.