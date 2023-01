Passa ora a Kena Mobile per non perdere 100 GB gratis

Considerato uno dei migliori operatori virtuali, Kena Mobile continuerà a offrire fino al 9 gennaio ai nuovi clienti e a chi è già cliente 100 GB gratis.

Questa promo natalizia è prevista attivando uno dei profili tariffari presenti in questa pagina.

Sicuramente, il profilo più conveniente in termini di prezzo è quello a 6,99 euro al mese, senza costo di attivazione e di spedizione della SIM.

Cosa si ottiene in cambio? 130 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri di telefonia fissa e mobile nazionale e 500 SMS.

Possono aderirvi soltanto chi proviene da ILIAD, POSTE, LYCA, FASTWEB, altri MVNO oppure vuole attivare un nuovo numero.

Attivando questa offerta, in automatico viene attivata anche la promo di Natale dei 100 gigabyte gratuiti per i nuovi clienti, mentre quelli che sono già clienti Kena dovranno pagare 1,99 euro.

100 GB gratis anche con gli altri profili tariffari Kena Mobile

Non c’è dubbio che l’offerta a 6,99 euro al mese è la migliore per quanto riguarda il costo mensile. Basterà ricaricare ogni mese la SIM per avere sempre attiva l’offerta.

Kena Mobile, però, come ogni altro gestore di telefonia mobile, propone altri profili tariffari per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti.

Altri due profili tariffari molto convenienti sono i seguenti:

Kena a 7,99 euro al mese , con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e 150 GB di traffico dati . L’attivazione è gratuita. Può essere attivata da chi proviene da ILIAD, HO, altri MVNO e per nuovi numeri.

, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e . L’attivazione è gratuita. Può essere attivata da chi proviene da ILIAD, HO, altri MVNO e per nuovi numeri. Kena a 9,99 euro al mese, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 230 GB di traffico dati. L’attivazione è gratuita. Può essere attivata da chi proviene da ILIAD, HO, altri MVNO e per nuovi numeri.

Per entrambe le offerte è prevista la promo natalizia di 100 GB gratis da usare entro un mese.

