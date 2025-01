Passa ora a Very Mobile: hai 200 GB in 5G a 6,99€/mese per sempre

Cambiare operatore oggi conviene, soprattutto con l’offerta proposta da Very Mobile, che garantisce 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo bloccato di 6,99€ al mese. Una promozione pensata per chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, con SIM e attivazione completamente gratuite.

Questa tariffa si distingue per la sua convenienza e trasparenza, con un costo fisso che non subirà mai rimodulazioni. Inoltre, i clienti potranno godere di servizi extra inclusi per una gestione più flessibile del traffico dati e delle comunicazioni. Per attivare l’offerta basta andare sul sito di Very Mobile. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta in questione.

200 GB in 5G e tutti i vantaggi di Very Mobile

Con questa offerta, Very Mobile offre una delle soluzioni più competitive sul mercato, mettendo a disposizione una connessione 5G veloce e stabile senza costi nascosti o vincoli contrattuali. Il traffico dati può essere utilizzato anche in hotspot, consentendo di condividere la connessione con altri dispositivi senza limiti.

Inoltre, l’offerta include roaming gratuito in UE con 8,69 GB disponibili senza costi aggiuntivi per navigare all’estero. Anche le chiamate internazionali sono agevolate, con minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali.

Un altro aspetto interessante è la gestione semplice e intuitiva dell’offerta: tramite l’app ufficiale è possibile controllare i consumi, ricaricare e modificare le impostazioni della SIM in pochi tap.

Chi vuole passare a questo operatore può attivare questa promozione direttamente online, mantenendo il proprio numero senza costi aggiuntivi. La SIM è gratuita e l’attivazione non prevede alcun costo, rendendo il passaggio all’operatore ancora più conveniente.

Per verificare se puoi utilizzare il tuo operatore attuale per la portabilità del numero e attivare la promo vai sul sito di Very Mobile.