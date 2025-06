Passa ora a Kena: i primi 2 mesi sono Gratis

Kena ha dedicato un’offerta perfetta per te che cerchi il meglio al miglior prezzo. Attiva subito la nuova promozione. Con 200GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. I primi 2 mesi gratis! Approfitta ora di questa incredibile occasione. Attivala subito online! Incluse hai anche attivazione e consegna della SIM.

Questa super occasione è a tempo limitato, quindi attivala il prima possibile. In questo modo ti assicuri un risparmio importante. Questa promozione è disponibile solo per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile. Altrimenti puoi approfittare di 230GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,99 euro, con il primo mese gratis.

Fai tutto online, senza perdere tempo in negozio con lunghe attese. Tutto comodamente dal divano di casa tua o in viaggio. La SIM arriva a casa tua con consegna gratuita e l’attivi gratis anche tramite SPID, per rendere tutto ancora più veloce e pratico grazie all’identità digitale.

Scegli Kena: un mondo di vantaggi

Kena non è solo convenienza! Con l’operatore mobile di TIM hai una copertura incredibile su tutto il territorio italiano. Inoltre, hai libertà totale e zero costi extra. Tutto è chiaro in anticipo, le sue offerte non lasciano spazio a dubbi e nemmeno a sorprese. E se decidi di passare a un altro operatore, la portabilità è senza penali. Attivala subito online!

Inoltre, questo provider offre una copertura del 99% della popolazione grazie alla rete TIM. Naviga fino a 60 mbps in 4G grazie a un prezzo incredibilmente basso! Dall’app Kena Mobile potrai gestire la tua offerta con un tap, direttamente dal tuo smartphone, per verificare il credito, gestire più linee e molto altro ancora.

Non perdere altro tempo. Attiva subito la tua SIM!