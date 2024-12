Passaparola fortunato? Con Credem guadagni 250€

Il Conto Credem Link si presenta come una soluzione completa e moderna per gestire le proprie finanze con flessibilità e senza stress. Grazie all’assenza di canone per il primo anno e a servizi digitali avanzati, è la scelta ideale per chi desidera un conto versatile e conveniente. Ma c’è di più: con l’iniziativa “Presentaci un amico” puoi guadagnare fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon, invitando amici, familiari o colleghi ad aprire un Conto Credem Link. Scopri come partecipare e approfittare di questa opportunità esclusiva.

Come ottenere i 250€ di buoni Amazon con il conto Credem

Per accumulare i Buoni Regalo offerti dal conto Credem, segui questi semplici passaggi:

Scarica e accedi all’App Credem e vai nella sezione dedicata “Presentaci un amico”;

Trova il tuo codice promozionale personale e condividilo tramite email, WhatsApp o altri servizi di messaggistica con amici, parenti o conoscenti;

Ogni volta che un tuo invitato apre il conto, attiva l'Internet Banking e due prodotti o servizi aggiuntivi (come assicurazioni o strumenti di investimento), riceverai un Buono Regalo Amazon del valore di 25€.

Puoi invitare fino a 10 persone, raggiungendo un guadagno massimo di 250€ in buoni regalo. Gli amici invitati, inoltre, potranno beneficiare di tutti i vantaggi del Conto Credem Link, incluso il primo anno a canone zero e il supporto di un team di consulenti sempre disponibili, sia in filiale che da remoto.

Oltre alla promozione, il Conto Credem Link offre numerosi altri vantaggi, come il canone zero per il primo anno. In sostanza, non avrai alcun costo fisso se accrediti lo stipendio o rispetti le condizioni previste. Inoltre, puoi scegliere tra la Credemcard Mastercard per utilizzi internazionali o la Credemcard Pagobancomat per pagamenti sul territorio nazionale. Infine, grazie all’Internet Banking e all’App Credem Mobile, hai sempre il controllo del tuo conto, ovunque ti trovi.

Per ottenere i buoni Amazon e avere maggiori info sul conto vai sul sito di Credem.