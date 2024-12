Password Complesse e al Sicuro per tutti con l'Offerta di NordPass

NordPass Premium è la soluzione perfetta per assicurarti password complesse e al sicuro, disponibili su tutti i tuoi dispositivi. Approfitta subito dell’offerta online. In questo momento attivi l’abbonamento di 2 anni a soli 1,29€ al mese! In pratica stai risparmiando il 56% sul prezzo di listino standard. Ovviamente senza rinunciare a tutte le funzionalità e caratteristiche.

Grazie alla promozione in corso, se attivi l’abbonamento adesso, hai anche diritto a 3 mesi extra gratis. Insomma, un gran bel regalo per un Natale in totale sicurezza. Grazie a questo password manager hai un’app multi-device che non solo ti permette l’accesso a tutte le tue credenziali da qualsiasi dispositivo, ma assicura la compilazione automatica ovunque. Installa anche l’estensione per il tuo browser.

NordPass Premium assicura password complesse in un attimo. Tu non dovrai più inventarti nulla, ma sarà lui a proportele in base all’account che devi proteggere e alle regole di registrazione del servizio. Inoltre, analizzando tutte le credenziali utilizzate, è in grado anche di individuare quelle riutilizzate e quelle che potrebbero essere violate facilmente.

NordPass Premium non è solo password complesse

Con NordPass Premium non hai solo un generatore e gestore di password complesse. Infatti, in questo contenitore sicuro, protetto da crittografia ent-to-end, puoi inserire e proteggere i tuoi dettagli di pagamento, come conti in banca e carta di credito, che verranno anche compilati automaticamente. Approfitta subito dell’offerta online. Oggi hai il 56% di sconto e 3 mesi extra gratis.

Con questo password manager non devi più ricordarti le credenziali di accesso. Elimina foglietti e fogliettini, tra l’altro molto pericolosi. Sarà questa app a riempire le richieste di accesso con i dati corretti. Tu devi solo lasciarla lavorare e godertela al massimo. Vivi una vita online più sicura grazie a questa soluzione completa, semplice ed economica.