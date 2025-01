Password illimitate al sicuro con il password manager NordPass

Il password manager NordPass è un gestore di password sicuro e intuitivo, che aiuta a organizzare le password complesse e conservarle in un luogo sicuro. Oltre alle credenziali utilizzate per effettuare l’accesso a siti web, account social e servizi, gestisce anche passkey, carte di credito, file riservati e informazioni personali.

In questi giorni il piano Premium per uso personale è in offerta a 1,49 euro al mese, per effetto del 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. E qualora il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, c’è la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

I vantaggi del password manager NordPass

In primis, NordPass semplifica in modo importante la gestione di password e passkey: ad esempio, consente di salvare le password con un solo clic, accedere ai propri account preferiti in automatico e importare le credenziali all’istante oppure caricarle con un file in formato CSV. A tutto questo si aggiunge poi la sincronizzazione delle password su computer, smartphone e tablet, grazie alla compatibilità dell’app con i principali sistemi operativi in uso.

Un altro aspetto di cui tenere in considerazione è l’archiviazione delle password ad un livello avanzato. Riguardo a ciò, occorre sottolineare che si possono memorizzare un numero illimitato di password e passkey, e che quest’ultime sono supportate su tutti i dispositivi e i sistemi operativi. In più, vi è l’opzione che permette di salvare e compilare in automatico i moduli online con le proprie informazioni personali.

C’è poi tutto un discorso legato alla sicurezza delle password. Con l’account Premium si possono verificare le violazioni di dati, identificare le password vulnerabili, nonché condividere in modo sicuro password e passkey. Inoltre, in caso di emergenza è possibile fornire l’accesso alle password ai propri familiari.

Il piano Premium di NordPass è in offerta a 1,49 euro al mese per 24 mesi, grazie al 50% di sconto applicato sul prezzo di listino. Se poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.