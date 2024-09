Password manager da 1,59 €/mese: ricordare i dati d'accesso è ora più facile

Ricordarsi tutte le password dei propri account è una missione impossibile e utilizzare la stessa password (o varianti della stessa) è un rischio enorme per la sicurezza dei propri dati. Per questo motivo, la gestione delle credenziali di accesso e dei dati delle carte di pagamento deve avvenire ricorrendo a un password manager.

La scelta migliore è affidarsi a un password manager multi-piattaforma, in grado di offrire un elevato livello di sicurezza per la protezione dei dati degli utenti. Per gestire i propri dati in modo sicuro è possibile affidarsi a NordPass, vero e proprio punto di riferimento del settore.

Il servizio ha un costo di 1,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi omaggio, per un abbonamento di ben 27 mesi. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NordPass da cui poter completare l’attivazione.

NordPass è la scelta giusta per proteggere le proprie password

Con NordPass è possibile accedere a un gestore di password ricco di funzionalità e in grado di garantire il salvataggio di un numero illimitato di password e passkey oltre al salvataggio e alla compilazione automatica. Il tool può generare password complesse e sicure ed è in grado di scansionare il web alla ricerca di fughe di dati che potrebbero mettere in pericolo i dati dell’utente.

Il tool di NordPass, inoltre, è capace di identificare password deboli, datate e riutilizzate e può garantire la sincronizzazione dei dati tra tutti i dispositivi dell’utente. I dati, inoltre, possono essere protetti con il riconoscimento biometrico, per la massima sicurezza.

Sfruttando l’offerta in corso, NordPass è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,59 euro al mese per 27 mesi, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta, che prevede la fatturazione anticipata, basta premere sul box qui di sotto.