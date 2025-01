Password manager: dati al sicuro a 1,49 euro al mese con NordPass

NordPass è la soluzione giusta per mettere al sicuro le proprie password e le credenziali di pagamento, in modo da averle sempre a disposizione (senza rischi di alcun tipo) su tutti i propri dispositivi. Si tratta, infatti, di un password manager multi-piattaforma che offre un livello di sicurezza elevato e tanti strumenti aggiuntivi.

Con la promozione in corso, NordPass è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale, oggi proposto in sconto del 50%. Per sfruttare la promozione basta visitare il sito di NordPass, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.

Perché scegliere NordPass

NordPass è un ottimo password manager multi-piattaforma. Il servizio consente all’utente di salvare un numero illimitato di password, passkey e credenziali di pagamento, con la possibilità di sfruttare l’autosave e l’autofill per gestire i propri dati in sicurezza e semplicità.

Il password manager non si limita a custodire i dati dell’utente in modo sicuro. NordPass, infatti, è in grado di analizzare le password salvate, per individuare password deboli, troppo vecchie o ripetute troppe volte. In aggiunta, il servizio monitora i furti di dati online in tempo reale.

Facciamo un esempio: l’utente di NordPass ha creato un account su un sito web A. A causa di un attacco hacker, le password degli account degli utenti del sito A vengono rubate. Il monitoraggio di questi eventi da parte di NordPass consente al password manager di avvisare immediatamente l’utente, informandolo in merito alla necessità di cambiare subito la password del proprio account per il sito web A.

Per accedere a NordPass è possibile ora attivare il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Il costo del servizio è di appena 1,49 euro al mese. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.