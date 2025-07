PayPal: attenzione alla nuova truffa svuota conto

Una nuova minaccia sta colpendo milioni di utenti in tutto il mondo, anche e soprattutto in Italia. Si tratta di una truffa svuota conto che imita le comunicazioni ufficiali di PayPal, il famoso metodo di pagamento digitale che include diversi vantaggi e ti permette di pagare online in modo sicuro in molti e-commerce e shop online.

Ciò che rende particolarmente insidioso questo raggiro è la comunicazione che viene inviata tramite email. Nello specifico, i criminali generano panico e urgenza nella potenziale vittima simulando un alert legato a un accesso indesiderato al conto digitale o a un pagamento non autorizzato per un importo particolarmente elevato e importante.

L’email di phishing che imita le comunicazioni ufficiali di PayPal è ben strutturata e non sembra a prima vista una truffa svuota conto. L’utilizzo del logo e della grafica ufficiali confonde il destinatario che crede nella bontà della comunicazione e ne segue le istruzioni con solerzia, pensando così di risolvere immediatamente il problema attraverso l’assistenza dell’azienda.

PayPal: l’obiettivo della nuova truffa svuota conto

Proprio come una truffa svuota conto che si rispetti, la nuova minaccia che imita PayPal ha l’obiettivo di ottenere le credenziali di accesso delle vittime al loro account. Questo permette ai cybercriminali di ottenere dati personali, informazioni sensibili e, soprattutto, dettagli di pagamento. Tutto questo è indispensabile per il furto di identità e di denaro.

Gli esperti di sicurezza informatica consigliano di non lasciarsi ingannare dalla fattura delle email. Grazie a tool di phishing con funzionalità di intelligenza artificiale, tutti i criminali, con un investimento minimo di denaro, riescono a realizzare truffe davvero efficaci e clonare anche le pagine di accesso degli account di pagamento più importanti.

Per evitare di cadere nella nuova truffa svuota conto che sfrutta PayPal è importante non lasciarsi prendere da panico e urgenza. Prima di cliccare su qualsiasi link è necessario contattare l’assistenza, tramite i canali ufficiali e non quelli indicati nella mail, per accertarsi che la comunicazione sia legittima. Solo così è possibile resistere agli attacchi della criminalità informatica.