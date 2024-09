PayPal integra funzionalità crypto per conti business

Continua l’avvicendamento del colosso dei pagamenti PayPal verso il mondo degli asset digitali. Infatti, ha da poco annunciato di aver integrato funzionalità crypto per i conti business negli Stati Uniti. In pratica, i commercianti USA potranno concludere vendite, acquisti e trasferimenti di criptovalute.

Una buona notizia per i commercianti che ora hanno ulteriori opzioni di pagamento da offrire ai propri clienti. Dopo aver aperto le porte al mondo delle criptovalute per i clienti eccoci ora arrivati ai commercianti. Ricordiamo ancora quando PayPal presentò la sua BitLicense per criptovalute completa.

Attualmente però questo servizio non sarà disponibile per le aziende all’interno dello Stato di New York. Questo è l’unico limite annunciato dal vicepresidente Jose Fernandez da Ponte. Un piccolo neo che non oscura l’espansione di questo servizio verso il mercato delle criptovalute e degli asset digitali.

PayPal offre funzionalità crypto alle aziende

Una buona notizia per le aziende statunitensi che ora hanno nuove funzionalità crypto da offrire ai propri clienti e da sfruttare personalmente. Un’ulteriore apertura verso le criptovalute quella di PayPal che ha ammesso quanto fosse necessario introdurre questa novità per le aziende:

I titolari di attività – ha spiegato Jose Fernandez da Ponte – hanno sempre più espresso il desiderio di avere le stesse capacità di criptovaluta a disposizione dei consumatori. Siamo entusiasti di soddisfare questa domanda offrendo questa nuova offerta, consentendo loro di interagire con le valute digitali senza sforzo.

A questo si aggiunge la possibilità di trasferire esternamente criptovaluta on-chain a wallet di terze parti idonei. Tutti coloro che hanno un account business PayPal potranno inviare e ricevere token di criptovaluta supportati da e verso qualsiasi indirizzo blockchain esterno. Insomma, un gran bel traguardo.

Milioni di commercianti negli Stati Uniti potranno beneficiare di questa nuova funzionalità integrata nel loro portafoglio aziendale. Attualmente non sappiamo ancora quando tutto questo diventerà disponibile anche per i commercianti dello Stato di New York ed esteso anche ad altri Paesi.