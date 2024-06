Pazzesco regalo con SelfyConto: invita i tuoi amici ad aprire il conto

Oggi ti presentiamo un’offerta che potrebbe farti guadagnare un pazzesco regalo. La prima cosa che devi fare è aprire il conto SelfyConto. Prima di spiegarti le altre condizioni, vogliamo informarti che questo conto online è senza canone mensile per il primo anno e per gli Under 30 finché non compiono 30 anni. Continua a leggere se vuoi conoscere l’omaggio che ti aspetta.

Pazzesco regalo con SelfyConto: invita i tuoi amici e ottieni premi incredibili

Vuoi sapere qual è questo omaggio? Il nuovissimo iPhone 15! Aspetta, perché ce ne sono altri due: iPad 10 Gen e Apple Watch SE. Per ottenerne uno, devi soltanto invitare i tuoi amici.

Se porti due amici, otterrai l’Apple Watch SE, mentre con quattro amici vinci l’iPad 10° Gen. Invece, se riesci a portare sei amici, l’iPhone 15 sarà tuo. Sei popolare sui social? Questa potrebbe essere la tua occasione per sfruttare la tua socialità.

Parliamo di SelfyConto. È stato ideato da Banca Mediolanum per rendere la tua vita bancaria semplice e intuitiva. Con l’app facile da usare, e la possibilità di aprire il conto in pochi minuti, tutto sembra quasi troppo bello per essere vero. Ma è vero, ed è sicuro grazie ai più avanzati sistemi di sicurezza.

Per aprirlo, vai sul sito, clicca su “Apri il tuo conto online” e segui la procedura inserendo i tuoi dati personali. Infine, verifica la tua identità tramite selfie o documento di riconoscimento e completa l’attivazione.

In breve tempo, il conto sarà attivo. Da quì, il divertimento inizia. Invita i tuoi amici e raccogli ticket virtuali. Più ticket hai, maggiori saranno le tue possibilità di aggiudicarti l’iPhone 15. Ricorda, questa potrebbe essere l’occasione per ricevere questo pazzesco regalo e modernizzare la tua esperienza bancaria.