PC all-in-one: CROLLA IL PREZZO di HP 24, il più venduto

È il modello più venduto della categoria su Amazon: HP 24 regna incontrastato tra i PC all-in-one e oggi è proposto in forte sconto dall’e-commerce. Puoi metterlo sulla tua scrivania approfittando di un risparmio di ben 170 euro rispetto al listino ufficiale. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché sta riscuotendo tanto successo.

HP 24: l’offerta di Amazon sul PC all-in-one

Tra le caratteristiche migliori c’è senza dubbio il design, elegante e minimalista, come da tradizione per il marcio. Poi, il sistema operativo Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft garantisce l’accesso a tutte le nuove funzionalità distribuite, non appena disponibili. Di seguito l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Display Full HD da 23,8 pollici con pannello IPS antiriflesso;

processore AMD Ryzen 3 7320U con chip grafico AMD Radeon;

8 GB di RAM LPDDR5 e unità SSD NVMe da 512 GB per lo storage;

moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless;

webcam HP TrueVision 720p con microfono e altoparlanti stereo;

porte USB, HDMI, Ethernet e jack audio.

Ci sono anche mouse e tastiera inclusi. Tutto questo al prezzo di soli 529 euro, una spesa conveniente, considerando il comparto hardware offerto da HP 24. Lo sconto di 170 euro rispetto al listino è applicato in automatico.

Se decidi di metterlo nel carrello e di effettuare l’ordine in questo momento, il PC all-in-one arriverà a casa tua entro 48 ore con la consegna gratuita, così da poterlo mettere subito sulla scrivania. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari.