PC all-in-one: 350€ di sconto per ASUS A34

Bello da vedere e molto potente: ASUS A34 è il PC all-in-one protagonista oggi di una super offerta di Amazon che permette di metterlo sulla scrivania approfittando di uno sconto di 350 euro rispetto al listino ufficiale. Ha in dotazione caratteristiche che lo rendono perfetto per il lavoro, ma non solo, anche per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento nel tempo libero. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

ASUS A34: le specifiche del PC all-in-one

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite, anche quelle basate sull’intelligenza artificiale. Nell’elenco di seguito sono invece riportate le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate (per conoscere gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa).

Monitor Full HD da 23,8 pollici con pannello NanoEdge e bordi ultrasottili;

processore Intel Core i5-1235U con GPU Intel UHD Graphics;8 GB di RAM;

SSD PCIe da 512 GB;

Wi-Fi 6 e Bluetooth;

webcam con microfono e altoparlanti SonicMaster Premium con Dolby Atmos.

L’immagine qui sopra mostra le tante porte in dotazione: da USB Type-A e Type-C a HDMI, passando per un lettore SD e il jack audio. Oggi puoi acquistare il PC all-in-one di ASUS (modello A34) al prezzo finale di soli 649 euro invece di 999 euro come da listino, grazie allo sconto di 350 euro applicato in automatico.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, lo potrai mettere sulla scrivania entro pochi giorni. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio attraverso la propria rete logistica.