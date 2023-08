PC lento? Con questo software diventerà come nuovo

Hai un PC che funziona davvero male? Non affrettarti a comprarne uno nuovo. Prima di spendere tutti quei soldi, prova PC HelpSoft, uno strumento che ti consente di ottimizzare il tuo sistema.

Grazie a questa suite di programmi, sarai in grado di pulire, aggiornare e rendere sicuro il tuo computer, migliorando stabilità e velocità.

I prodotti principali che trovi nel pacchetto sono due: PC Cleaner 9 e Driver Updater. Andiamo a conoscerli da vicino.

PC HelpSoft: ecco i due programmi che salveranno il tuo PC

Con PC Cleaner 9 potrai eliminare dal tuo PC tutti i file inutili che vanno a occupare spazio e, di conseguenza, rallentano il computer.

Potrai eliminare con pochi clic file temporanei, cookie, cache, cronologia e altri dati di tracciamento che vanno a compromettere la tua privacy.

Invece, con Driver Updater puoi aggiornare tutti i driver del dispositivo. Questa operazione è fondamentale, poiché i driver consentono al PC di comunicare con tutte le periferiche a esso collegate, come la tastiera, il mouse, la scheda video e audio e la stampante.

Inoltre, PC HelpSoft ti consente di effettuare il backup dei driver all’interno di un archivio zip per poi poterli ripristinare velocemente in caso di necessità. Tutto questo è di grande utilità se bisogna reinstallare il sistema operativo o cambiare PC.

Come hai visto, non è possibile fare a meno dei programmi PC HelpSoft per riportare il tuo PC all’antico splendore.

Quindi, perché andare a spendere centinaia di euro per un nuovo computer quando hai a disposizione una suite così potente?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.